La crème de la crème de janvier 2024 : les produits de beauté préférés de la rédac’

Une lotion lactée hyper hydratante, un bronzer crémeux très pigmenté, un correcteur dédié au contour des yeux… Voici les produits testés et aimés par la rédaction beauté de Madmoizelle.

Florilège de tous les produits et accessoires beauté que j’ai pu tester et aimer ces trente derniers jours.

La Dewy Deep Cream du Dr Dennis Gross

Dermatologue et chercheur contre le cancer de la peau, le Dr. Dennis Gross vient de dévoiler ses soins d’exception en France. Pour découvrir ses cosmétiques, j’ai voulu commencer par la base aka la crème hydratante. Et je n’ai clairement pas été déçue ! Formulée à base de vitamine C et d’acide lactique, cette dernière booste l’hydratation de la peau et révèle immédiatement son éclat sans laisser de film gras. Hyper réconfortante, elle recouvre l’épiderme d’un film protecteur qui lui permet d’obtenir confort et apaisement en quelques secondes. Si vous souhaitez obtenir une glass skin digne de ce nom, c’est clairement le produit sur lequel vous devriez miser.

Correcteur Banana Bright d’OLEHENRIKSEN

Ce stick correcteur est idéal pour les personnes qui ont des cernes visibles et ne sont pas des as de pinceau. Composé de deux formes de vitamine C ainsi que de pigments, ce dernier neutralise les cernes (et même les taches pigmentaires) tout en illuminant la zone traitée. À appliquer sur une peau propre, il se travaille au doigt et permet d’obtenir un effet léger mais couvrant. Sa légèreté lui permet de ne pas marquer les plis de déshydratation en-dessous de l’oeil et de pouvoir être complété d’un anticernes pour encore plus de couvrance. Disponible en 4 teintes différentes (à choisir en fonction de votre carnation et de la couleur de vos cernes), ce stick est l’outil dont toutes les personnes cernées (et souhaitant y remédier) ont besoin.

The Base Face Milk d’Ilia

À mi-chemin entre une lotion et un hydratant très léger, ce lait permet d’apaiser les peaux sensibles tout en les réparant. Parce qu’un épiderme ne peut pas être en bonne santé sans une barrière cutanée performante, il vient la renforcer ce qui donne un effet repulpé à la peau. Vous vous rendez prochainement au ski et avez peur que votre visage soit fragilisé par le froid ? Vous avez votre soin idéal. Vous avez enchaîné piscine, plage et soleil pendant vos vacances d’été ? La encore vous savez sur quel produit vous tourner. Enfin, vous souhaitez simplement compléter votre routine quotidienne avec un hydratant léger mais efficace ? Cette essence hydratante à base d’acide hyaluronique saura combler tous vos besoins.

Mousse nettoyante à l’acide hyaluronique de La Neige

Vous cherchez un bon nettoyant qui puisse compléter le nettoyage de peau après votre huile démaquillante ? Ce produit est fait pour vous ! Efficace sans être abrasif, il retire toutes les impuretés et restant de maquillage tout en douceur. Formulé avec de l’acide hyaluronique, il n’attaque pas la barrière hydrolipidique et vient même apporter de l’hydratation à la peau. Doté de capsules de cellulose fondantes, ce nettoyant s’attaque aux pores pour un nettoyage en profondeur digne de ce nom.

Bronzer crème de Charlotte Tilbury

Trouver le bronzer crème qui s’applique de façon subtile sur la peau sans laisser d’effet de matière est une tâche assez difficile. Mais cette dernière découverte signée Charlotte Tilbury me réconcilie avec les produits de son genre tant sa texture riche en acide hyaluronique et en provitamine D3 lui permet de se fondre à la peau. Disponible en 4 couleurs différentes, ce bronzer offre un effet naturel, le même que si vous reveniez d’une semaine au bord de mer. C’est un 10/10 !

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.