Mauvaise nouvelle : les produits capillaires associés à de la chaleur dégageraient des substances chimiques dans l’air 

Que ce soit pour faire disparaître les frisottis, pour perfectionner un lissage ou au contraire pour maîtriser les boucles… Nous utilisons presque tous des produits capillaires. Le problème, c’est que lorsqu’ils sont couplés à de la chaleur, ils dégageraient des substances chimiques toxiques pour l’organisme…

Laques, gels, mousses, sprays fixateurs ou shampoings secs… Nous utilisons des tas de produits capillaires au quotidien. Et si les principaux acteurs de l’industrie cosmétique s’efforcent d’épurer les formules quand ils le peuvent (et le veulent), les produits destinés aux cheveux sont encore à la traine à ce niveau.

Ainsi, lorsqu’ils sont couplés à de la chaleur, dans un espace confiné et mal ventilé comme une salle de bain par exemple, ils pourraient représenter un danger pour la santé. C’est ce que démontre une récente étude publiée dans la revue Environmental Science & Technology, menée par des chercheurs essayant de déterminer les dangers inhérents à leur utilisation.

Ces derniers se sont particulièrement attardés sur les siloxanes. Si vous ne savez pas ce que c’est, pas de panique, leur nom n’est généralement pas mentionné tel quel sur les listes INCI des produits cosmétiques. Ce sont simplement des silicones utilisés de façon très fréquente par l’industrie.

On les retrouve notamment dans les rouges à lèvres, les déodorants et… dans les produits capillaires. Si les silicones sont connus pour obstruer les pores et créer une sorte de film sur le cheveu, ils sont aussi classés comme perturbateurs endocriniens et seraient potentiellement toxiques pour la reproduction selon l’Union européenne.

Une exposition très toxique pour les voies respiratoires

Pour le bien fondé de cette étude, les scientifiques ont dû mesurer la qualité de l’air avant et après l’utilisation des produits capillaires associés à un appareil à chaleur (lisseur, sèche-cheveux, boucleur etc). Et ce qu’ils ont trouvé est effarant. Et pour cause, la composition chimique de l’air ambiant aurait rapidement changé après un épisode de coiffage pour se rendre… irrespirable. Une découverte qui a surpris le professeur Nusrat Jung, enseignant à la Lyles School of Civil Engineering. Ce dernier a déclaré dans un communiqué de presse qu’il ne s’attendait pas à constater : « des émissions aussi importantes de mélanges chimiques volatils provenant de produits disponibles dans le commerce lors des routines de soins capillaires habituelles et que de nombreuses personnes effectuent chaque jour ».

Il faut savoir que le niveau d’exposition peur varier d’une personne à une autre (en fonction de la longueur des cheveux) mais aussi de la température de l’appareil utilisé. Vous vous en doutez, plus les cheveux sont longs et la chaleur intense, plus le taux d’exposition est important. L’étude précise d’ailleurs que l’inhalation de siloxanes « peut entraîner des effets néfastes sur les voies respiratoires, le foie et le système nerveux des animaux de laboratoire ».

Mais alors comment faut-il utiliser ces produits capillaires ?

S’il est difficile de se passer totalement de produits capillaires, il est important d’adopter les bons gestes au quotidien pour que ces derniers ne soient pas toxiques pour l’organisme.

D’après l’expérience menée par les scientifiques, aérer la pièce dans laquelle on se coiffe (via un ventilateur ou simplement en ouvrant une fenêtre lorsqu’on en possède une dans cet endroit) éliminerait la majeure partie des polluants atmosphériques. À une seule condition évidemment : le faire assez longtemps. En moyenne, il faudrait au minimum 20 minutes d’aération pour se débarrasser des polluants.

En revanche, ce procédé rejetterait les particules dans l’air extérieur, ce qui n’est pas idéal. Malheureusement, les chercheurs n’ont pas encore trouvé la solution à cette problématique et ces derniers continuent leurs recherches afin de mieux comprendre l’impact de l’exposition aux siloxanes sur la santé humaine…

