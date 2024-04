Cet anticernes coûte moins de 6 euros et c’est le meilleur, selon 60 Millions De Consommateurs 

Pour dissimuler les cernes et les petites imperfections, l’anticernes est le produit idéal. Mais encore faut-il tomber sur la bonne formule ! 60 Millions De Consommateurs a trouvé le produit idéal. Et il coûte moins de 6€ !

Dernièrement, la revue 60 Millions De Consommateurs s’est intéressée à un produit très populaire : l’anticernes. Et si ce dernier a attiré l’attention de la revue, c’est parce qu’il en existe des milliers, de toutes les marques et que les variations de prix peuvent parfois être drastiques. Mais alors, quelle formule vaut vraiment le coup que l’on s’y attarde ? Selon les auteurs de l’étude, il semblerait que ce ne soit pas celle à laquelle on s’attendait !

Et le meilleur anticernes du moment est…

Après avoir passé en revue de nombreuses formules, celle qui représente le meilleur rapport qualité/prix est l’anticernes Full Cover Camouflage de Revolution Pro. Et c’est une très bonne nouvelle, puisque ce dernier ne coûte que 5,98€ ! Ce qui a penché en sa faveur ? Son efficacité !

Couvrant, il est capable de camoufler n’importe quelle cerne, imperfection ou rougeur grâce à sa formulation ultra-pigmentée. Sans transfert, il se fond facilement à l’épiderme pour un effet seconde peau immédiat et surtout im-per-cep-tible ! Longue tenue, il est capable de rester en place pendant des heures sans bouger, malgré des mises en condition extrêmes comme la chaleur ou la transpiration.

À appliquer au pinceau, au doigt ou au beautyblender, il offre un résultat impeccable, qui est capable de satisfaire les plus pointues d’entre nous.

Une formulation couvrante qui peut ne pas plaire à tout le monde

En revanche, et malgré le fait que ce correcteur semble cocher toutes les cases, il est principalement dédié aux personnes souhaitant obtenir un bon niveau de couvrance. Si ce n’est pas votre cas et que vous préférez les formules légères et glowy, dans ce cas il faudra vous tourner vers un autre produit. De notre côté, on ne peut que vous conseiller le Vanish Airbrush Concealer de la marque Hourglass dont la couvrance modulable et le côté lumineux séduira les personnes dont le contour de l’oeil peut être parfois sensible ou déshydraté ou encore les peaux matures.

