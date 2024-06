Rihanna sort une nouvelle gamme Fenty (mais toujours pas de musique)

Depuis le lancement de Fenty Beauty en 2017, Rihanna a développé Fenty Skin, Fenty Fragrance, et sa marque de lingerie Savage x Fenty. Voilà qu’elle officialise la sortie de Fenty Hair pour le 13 juin 2024. Quels produits cheveux y trouvera-t-on ? Shampoings, après-shampoings, laits capillaires, masques, mais aussi tissages et perruques ?

« Please don’t stop the music », chantait Rihanna en 2007. Depuis, c’est à peu près la supplique de ses fans, puisque l’artiste barbadienne n’a pas sorti de nouvel album studio depuis Anti en 2016.

Près de huit ans plus tard, elle a pris le temps de faire deux enfants avec son compagnon A$AP Rocky (le premier, Rza Athelston Mayers, né en mai 2022, et le second, Riot Rose, en août 2023), et consolide son empire cosmétique débuté en septembre 2017 d’abord avec Fenty Beauty, puis Fenty Skin et Fenty Fragrance. Et ne parlons même pas de sa marque de lingerie, Savage x Fenty (récemment condamné pour son système d’abonnement contraignant, soit dit en passant).

Mais voilà qu’elle vient d’officialiser le lancement de Fenty Hair (dont elle avait déjà déposé le nom de marque en mars 2021) pour le 13 juin 2024.

Rihanna tease le lancement de sa marque cheveux Fenty Hair pour le 13 juin

En effet, le 4 juin 2024, Rihanna a révélé sur ses réseaux sociaux ainsi que ceux de ses marques lancer la nouvelle extension de son empire. Dans une vidéo teaser, on la voit parcourir une rue dont tous les habitants raffolent de Fenty Hair malgré des styles capillaires différents, explique la légende :

« Fenty Hair a emménagé et souhaite vous souhaiter la bienvenue à Mane Street, où chaque maison est une maison de style. C’est la banlieue la plus douce, avec les voisins les plus chics et les rues les plus prisées. Où chacun est libre d’être et de vivre son rêve. Où vous vous sentez habilité à jouer à votre façon, puis à changer le lendemain. C’est là que vous trouverez VOTRE style le plus fort et que vous voudrez y rester un moment. Il est temps d’entrer dans une nouvelle ère de réparation pour des cheveux plus forts grâce au style. »

Un clip chiadé, certes, mais qui ne dit rien des produits. D’autant que Rihanna y apparaît avec ce qui ressemble à un tissage blond, coupe pixie (courte à l’arrière avec des mèches devant). Si bien qu’on est à deux doigts de penser qu’il s’agirait plutôt d’une marque de perruques. Sauf que d’autres teasers sont parus depuis, notamment sur le compte Instagram de ce nouveau Fenty Hair qui parle de « nouvelle ère de réparation » et de produits « testés cliniquement pour réparer, renforcer, hydrater, lisser et protéger​ ».

Décidément, on n’arrête pas le progrès quand il s’agit de diversifier ses activités afin de maximiser ses profits via toujours plus de produits dérivés de sa notoriété quand on est une célébrité.

Rihanna vendra quels produits cheveux avec sa nouvelle marque Fenty Hair ?

En story, on voit Rihanna jouer façon ASMR de ses longs ongles pour gratter, tapoter, et caresser ces nouveaux produits capillaires. Les bouchons présentent des textures différentes (pour tous les types de cheveux lisses ou texturés ?), afin de mieux les identifier. Les packagings semblent jolis, mais on ne sait toujours pas de quoi il s’agit. On devine au moins des shampoings, après-shampoings, laits capillaires, et masques. Mais y aura-t-il aussi des tissages et des perruques ?

Quant à l’éternelle comparaison avec Beyoncé, qui a sorti sa marque capillaire Cécred en février 2024, Rihanna va-t-elle se démarquer par un positionnement prix plus accessible ? Le mystère reste entier, jusqu’à la date de disponibilité des produits le 13 juin 2024. En attendant, on peut donc toujours aller se faire shampouiner avant d’entendre de la Fenty Music, venue de celle passée par toutes les ères capillaires possibles et imaginables.

