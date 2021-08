Riri est ririchissime, mais please don’t stop the music

Avec une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars, Rihanna intègre le club très sélect des milliardaires. Mais si tout le monde la connaît pour sa musique, ce sont ses marques de lingerie et de maquillage qui l’ont rendue si riche.

Bitch had her money ! Le magazine spécialisé Forbes a annoncé, mercredi 4 août, que Rihanna était milliardaire. À 33 ans, la star originaire de l’île de la Barbade aurait une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars (1,43 milliard d’euros) — et deviendrait, de fait, la chanteuse la plus riche du monde !

L’interprète de Diamonds a su faire fructifier ses différents business au point d’être la deuxième femme la plus riche du show-business, juste derrière Oprah Winfrey. Ses revenus éclipsent mêmes ceux de superstars comme Madonna et Beyoncé. Le secret de la chanteuse ? Avoir multiplié les cordes (vocales) à son arc.

Chanteuse, mais surtout femme d’affaires

Robyn Rihanna Fenty, de son vrai nom, a débarqué sur la scène musicale internationale en 2003. Repérée par Jay-Z, elle sort le hit Pon de Replay en 2005 et quitte définitivement l’anonymat par la même occasion.

Mais après huit albums studio, Rihanna décide de changer d’horizon pour assouvir ses désirs d’entrepreneuriat.

En 2017, l’artiste lance sa marque de maquillage FentyBeauty en partenariat avec LVMH — la première marque créée ex-nihilo au sein du groupe de Bernard Arnault depuis le lancement de la maison Christian Lacroix, en 1987. Le succès est au rendez-vous pour ce projet présenté comme inclusif et proposant des teintes pour tous les types de carnations.

Selon Forbes, 1,4 milliard de la fortune de Rihanna proviendrait de cette marque estimée à 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros), dont elle détient 50% des parts.

Rihanna est également co-propriétaire de sa ligne de lingerie Savage x Fenty qui contribuerait à sa valeur nette à hauteur de 270 millions de dollars (228 millions d’euros), toujours selon Forbes. Le reste du magot est le fruit des onze années de carrière de la star dans la musique et le cinéma.

Seule ombre à ce tableau doré, la gamme de prêt-à-porter Fenty lancée en 2019 et arrêtée depuis, faute de résultats satisfaisants.

Et la musique alors, c’est fini ?

Sûrement trop occupée à compter ses billets, Rihanna n’a pas sorti d’album depuis Anti, en 2016. Et pour son public, ça commence à faire long ! La chanteuse plancherait sur un nouveau projet baptisé R9 qu’elle s’amuse à teaser sur ses réseaux — elle aurait récemment été aperçue sur le tournage d’un clip aux côtés du rappeur A$AP Rocky, avec qui elle est en couple…

En attendant d’en savoir un peu plus, ses fans aimeraient qu’elle écoute leurs prières : Please Don’t Stop the Music.

