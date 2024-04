Les Flammes : les 5 meilleurs moments d’une cérémonie plus importante qu’il n’y parait

Des flots de tweets, des critiques parfois acerbes dans les médias : dans tout ce flux d’informations, on n’a pas assez dit combien Les Flammes sont un jour historique pour une culture française qui rayonne grâce aux femmes et aux hommes enfants de l’immigration.

Célébrer la puissance des femmes, chanter les héritages afro-caribéens qui font danser la France et le monde, rire de l’absurdité du racisme, rendre hommage aux victimes en Palestine, au Congo ou en Méditerranée… Ce jeudi 25 avril, Les Flammes, la cérémonie qui célèbre les cultures populaires, a marqué l’histoire.

Cette soirée tout en paillettes, en performances et en hommages ne s’est pas contentée de récompenser des artistes adoubés par l’industrie du streaming. Elle s’est donné les moyens de créer un espace d’expression libre, bienveillant et joyeux. Grâce à des invités issus de tous les milieux, de l’art au sport en passant par le militantisme ou le cinéma, Les Flammes ont permis de prendre conscience de l’ampleur du talent, de la créativité et de la force de frappe de communautés souvent oubliées, stigmatisées ou violentées pour leur genre, leur situation administrative ou leurs origines.

On pourrait résumer la cérémonie avec cette phrase prononcée sur scène par Assa Traoré : « La France a de la chance d’avoir cette jeunesse. »

L’hommage de Médine aux victimes à Gaza

Difficile de retenir ses larmes et dénouer sa gorge devant la prestation de « Gaza Soccer Beach ». Poète virtuose, Médine a interprété ce titre écrit en hommage à 4 enfants palestiniens tués par des missiles israéliens en juin 2014 alors qu’ils jouaient au football sur une plage. Le texte est un bijou de poésie, tout en rimes et en métaphores chargées de double sens autour du champ lexical du football. Derrière l’artiste, des noms d’enfants décédés à Gaza s’affichent en blanc au fur et à mesure sur un écran noir. Un immense moment de rap, de musique et de solidarité internationale.

Merci aux Flammes de nous permettre d’inscrire le nom de tous les enfants disparus. Il n’y a pas assez de place sur les murs pour pouvoir inscrire les noms des 35.000 victimes.

« Nous sommes la voix vivante de ceux qui sont morts »: le discours d’Assa Traoré

Pour remettre La Flamme de l’engagement social, Les Flammes ont invité Assa Traoré, militante antiraciste et sœur d’Adama Traoré, un jeune homme de 24 ans décédé en juillet 2016, à la gendarmerie de Persan, après son interpellation par les gendarmes. Listant les noms de plusieurs autres hommes racisés tués par des violences policières :

Nous sommes les voix vivantes. Nous avons la chance d’être là. Nous sommes la voix vivante de ceux qui sont tombés, de ceux qui sont morts.

Sara El Attar et Assa Traoré remettent à Zamdane la Flamme de l'engagement social #LesFlammes2024 pic.twitter.com/J7VTtBdtOS — Les Flammes (@FlammesAwards) April 25, 2024

L’invitation d’Alice Diop et Lina Soualem

Encore un clin d’œil très bien pensé de la part des Flammes. Pour remettre la Flamme du meilleur clip à la rappeuse Shay, les organisateurs ont invité les réalisatrices Alice Diop et Lina Soualem. Loin d’être anodine, leur présence résume bien ce que Les Flammes ont très bien compris : l’engagement est global et collectif. Cinéma d’auteur, documentaire ou clip de rap aux millions de vues : peu importe le médium, tous ces artistes porteurs de mémoires douloureuses, de cultures riches et de créolisation décloisonnent les disciplines pour faire aboutir leur vision humaine, solidaire et flamboyante du monde.

Alice Diop et Lina Soualem

Des dizaines de milliers d’euros pour les migrants disparus en mer, par Zamdane

En septembre dernier, le rappeur marocain de 25 ans Zamdane organisait un grand concert à Marseille. Tous les fonds générés par l’évènement ont été reversés à l’association SOS Méditerranée. 14 300 € ont ainsi pu financer des opérations de sauvetage en mer. Une action saluée par Les Flammes, qui lui ont remis la Flamme de l’engagement social des mains d’Assa Traoré et Sara El Attar.

Célébrer les artistes tant qu’ils sont vivants : le discours d’Euzhan Palcy

Nouvelle séquence émotion quand Euzhan Palcy, première réalisatrice noire produite par Hollywood, première cinéaste martiniquaise à remporter un Oscar et première réalisatrice noire à remporter un César. Cette grande dame du cinéma, a fait une entrée tout en joie et en énergie en saluant l’initiative des Flammes de récompenser les artistes de leur vivant. Des propos qui résonnent avec la disparition le 2 avril dernier de l’autrice guadeloupéenne Maryse Condé :

Êtes vous heureux ? Je n’entends pas, faites du bruit ! C’est merveilleux de récompenser les artistes de leur vivant parce que trop souvent on attend qu’ils décèdent pour faire des grands discours et tout ça.

Euzhan Palcy, première réalisatrice noire à recevoir un Oscar, et Enzo Lefort remettent la Flamme du morceau caribéen ou d'inspiration caribéenne. #LesFlammes2024 pic.twitter.com/xw7YlgS2gQ — Les Flammes (@FlammesAwards) April 25, 2024

