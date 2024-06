Pour la fête des pères, voici LA valeur la plus importante que vous a transmis votre père

À l’occasion de la fête des pères, nos lectrices, interrogées sur Instagram nous dévoilent la principale qualité que leur père leur a transmise.

Ce dimanche 16 juin, c’est la fête des pères. Vous aviez oublié ? C’est peut-être parce que les papas sont moins célébrés que les mamans. Selon une étude de 2016, 64 % des Français souhaiteront une bonne fête à leur père, contre 79 % pour les mères. Les choses ont peut être changé, mais on en doute. Quoi qu’il en soit, nous avons décidé de célébrer les pères à notre manière chez Madmoizelle. On vous a demandé quelle était pour vous la valeur la plus importante transmise par votre daron. Et point positif, il y a beaucoup de valeurs féministes.

Nos lectrices nous confié ce qu’elle ont hérité de leur père

« Le respect de la nature et des autres » @inspecteurlabelo

« Qu’en tant que femme, il fallait que je veille toujours à garder mon indépendance » @cam_tbrt

« Ma conscience écologique»

« Ne laisser personne faire de tes qualité des défauts » @juliet.on.the.road

« Toujours prendre la vie avec humour et savoir profiter de sa jeunesse @yas.lem

« Oui, l’altruisme » @_heln_

« Être curieuse, aller chercher les informations sur ce qui m’intéresse, aller voir plus loin » @sabgs05

« Toujours être indépendante » @carolinecestmacousine

« Faire ce qui est juste, quoiqu’il en coûte ( y compris y perdre) @rondodue

« L’humour, quand on est belge vivant en France, c’est une question de survie » @earlybird_scientist

« Le féminisme » @jade_drn

« Mon père m’a dit un jour que si un mec ne voulait pas de moi à cause de mes poils, c’était pas le bon » @eoz.linco

« La combativité » @zoé.gouv

« Le fait d’être indépendante financièrement » @asha.doria

À lire aussi :

Et si on remplaçait la fête des mères et des pères par la fête des gens qu’on aime ?

Bons films, mais pères déplorables : voici les pires darons de fiction

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.