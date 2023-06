5 idées de cadeaux pour la fête des Pères, ça change des rasoirs

Vous souhaitez gâter votre daron, ou aider vos mômes à choisir un petit truc sympa pour leur géniteur ? Allez hop, on vous a préparé une petite liste de nos coups de cœur.

Ce week-end, le dimanche 18 juin, c’est la fête des Pères. Ce n’est pas non plus une grosse teuf hein, calmons-nous, mais c’est ni plus ni moins l’occasion de dire à votre papa que vous pensez à lui, ou de suggérer à vos enfants que ça serait pas mal d’être cool avec le daron, vu que c’est sa teuf.

Fête consumériste ou occasion parfaite pour offrir une chouette attention, on vous file nos coups de cœur, qui feront, on est sûres, bien plaisir à celui qui les recevra.

À lire aussi : Bons films, mais pères déplorables : voilà les pires darons de fiction

Sélection de cadeaux pour la fête des Pères

Si vous n’êtes pas trop inspirée cette année, voici de quoi piocher :

Le coffret Into the Wild de Lush

Parfait quand on veut sentir bon, le coffret Into the Wild se compose d’une bombe de bain, d’un gel douche, d’un exfoliant visage et corps et d’un soin hydratant pour le visage. Ça sent bon, ce n’est pas testé sur les animaux, et ça fait plaisir à tout le monde. Que demande le peuple ?

Coffret Lush – 38 €

Un T-shirt TajineBanane

TajineBanane, c’est la géniale marque de T-shirt d’allaitement qu’on ne présente plus. Mais saviez-vous qu’ils proposent également des vêtements et accessoires pour tout le monde, même si on n’allaite pas ? C’est par exemple le cas avec ce T-shirt au jeu de mot mignon, qui se porte avec tout, partout, tout le temps.

T-Shirt Su-père – TajineBanane – 44 €

Une boîte de biscuits à message Shanti Biscuits

Il y a quand même peu de chance que vous vous plantiez de cadeau en offrant des biscuits. Encore plus si ces biscuits sont personnalisés ! Si vous êtes en manque d’inspiration pour écrire votre propre message, Shanti Biscuits propose un coffret sur les blagues de daron, celles qu’on entend toutes et tous et pour lesquelles on fait quand même très souvent semblant de trouver ça drôle, histoire de ne pas le vexer.

Coffret Mon papa c’est le plus drôle – Shanti Biscuits – 32 €

Des magnets photos pour la porte du frigo chez Cheerz

Votre daron, ou celui de vos enfants, adore dégainer son téléphone ou son appareil pour prendre des photos ? Il se plaint continuellement de ne jamais prendre le temps de les imprimer ? L’idée des photos magnets à accrocher sur le frigo à côté des dessins plus ou moins moches des enfants est une chouette idée, et en plus, ça sert aussi de déco.

Magnet rétro x12 – Cheerz – 19,90 €

Le livre « Je ne m’attendais pas à ça » d’Alexandre Marcel

Alexandre Marcel, c’est celui qui est plus connu sous le pseudo @Papa.Plume sur Instagram. L’auteur a publié, il y a quelques années, le livre Je ne m’attendais pas à ça, édité chez Larousse, et il mérite le coup d’œil de tous les pères qui se retrouvent embarqués par la vague de la parentalité. Un joli essai sensible et poétique, qui pourra aider les darons qui tentent de se dépatouiller dans leur vie de père, le tout écrit avec une grande douceur.





Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.