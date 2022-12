Idées-cadeaux de Noël pour hommes : 8 coffrets skincare pour démarrer l’année en beauté

En panne d’inspiration pour un présent à faire à Noël à un ado, un père, un grand-père, un cousin germain ou un oncle relou ? Ces 8 coffrets de produits de soins de la peau pour homme s’emballeront facilement sous le sapin.

On pourrait écrire des tonnes et des thèses sur le rapport que les hommes entretiennent au soin de leur peau et ce que cela raconte de leur masculinité. En attendant, contribuer à ce qu’ils passent un peu plus de temps dans la salle de bain peut représenter une super idée de cadeau.

En l’occurrence, des coffrets tout prêts existent déjà, pour leur éviter de se prendre la tête (ou la vôtre) à se demander dans quel ordre s’appliquent leurs nouveaux produits skincare, s’ils sont compatibles entre eux, et surtout comment les utiliser au mieux. Que ce soit pour un ado en prise avec des boutons, un père qui veut combattre les signes de l’âge, un cousin fan du Japon, un beau-frère qui case sa vie dans une valise cabine, ou encore un cousin à la barbe touffue, voici quelques idées de coffrets cosmétiques à glisser sous le sapin pour faire d’une skincare routine de qualité sa nouvelle résolution.

Pour celui qui cherche encore ses basiques

Coffret cadeau visage — Horace — 36,01 €.

Pour celui qui n’y connaît rien au skincare, s’en soucie peu, ou cherche simplement de bons basiques, ce kit d’essentiels Horace saura aller droit au but. Il se compose d’un nettoyant visage purifiant au charbon japonais qui régule la production de sébum, un hydratant visage matifiant pour ne briller que par son intelligence, et un gommage visage doux pour s’exfolier la peau une fois par semaine afin d’avoir meilleure mine. Cette routine conviendra à tous les types de peau, même les plus sensibles.

Pour celui qui a dépassé le niveau b. a.-ba

Coffret essentiels soins visage — Typology — 38,20 €.

S’il est amateur de design minimaliste, voyage beaucoup, et que vous comptez bien vous servir dans sa trousse de toilette, ces essentiels de soins Typology cochent toutes les cases, et ont le bon goût de venir accompagné d’une pochette en coton recyclé. L’hydrolat de menthe poivrée bio (100 ml), à l’action purifiante et anti-inflammatoire, pour resserrer les pores et calmer les rougeurs, s’avère parfait pour réveiller sa peau tous les matins. Vient ensuite le sérum hydratant à 3% d’acide hyaluronique et 2% de B5 (15 ml) pour repulper la peau. Puis la crème hydratante à 9 ingrédients (50 ml) va droit à l’essentiel pour sceller cette hydratation et protéger la peau des agressions extérieures. Cette routine conviendra à tous les types de peau et séduira les personnes qui ont dépassé l’étape du b. a.-ba du skincare.

Pour celui qui fait tenir sa vie dans une valise cabine

Kit de voyage bestsellers — Malin+Goetz — 32 €.

La marque d’apothicaires Malin+Goetz lancée en 2004 à New York a le chic pour allier expertise cosmétiques et design, jusque dans ses miniatures spécial valise cabine. Ainsi, leur kit de voyage réunit tous leurs produits bestsellers conditionnés dans des tubes en aluminium pratiques et 100% recyclables. Dans une pochette en plastique transparent pour faire plaisir aux lois vigipirates des aéroports, on peut donc trouver : un nettoyant visage au pamplemousse, un soin hydratant visage à la vitamine E, du gel douche à la bergamote, un soin hydratant corps à la vitamine B5, un shampoing à la menthe poivrée et un après-shampoing à la coriandre.

Pour celui qui aime chérir sa barbe

Coffret barbe Wood & Spice — Proraso — 45 €.

Cela peut sembler cliché, mais certains hommes tiennent à leur barbe presque autant qu’à la prunelle de leurs yeux. Si bien que leur offrir un coffret pour en prendre soin peut représenter une idée plus que bienvenue. Fondée à Florence en 1908, la marque Proraso excelle depuis dans les produits pour faire le poil beau, et ce kit confirme la règle. Il comprend un shampoing à barbe (200 ml), une huile à barbe (30 ml), un baume à barbe (100 ml) pour entretenir une barbe saine, belle et délicatement parfumée d’une légère fragrance boisée et épicée.

Pour celui qui est fan du Japon

Coffret soins visage Waso — Shiseido — 39,90 €.

Fondée en 1872 au Japon, la marque Shiseido fait figure d’institution, ce qui ne l’empêche pas de redoubler d’efforts côté innovation. Avec sa gamme Waso (en référence à la pratique du Washoku, une tradition culinaire japonaise respectant chaque aliment, et cherchant à mettre à contribution les 5 sens), elle s’adresse plutôt aux peaux des adolescents et jeunes adultes. Et ce coffret comprend justement quatre soins qui regorgent de super-ingrédients japonais parfaits pour eux. Le nettoyant gel en huile (30 ml) et la crème hydratante (15 ml) comprennent du citron vert Shikuwasa pour équilibrer la barrière cutanée. Le masque de nuit (15 ml) se fonde sur du yuzu pour apporter de l’éclat à la peau. Et le masque purifiant (30 ml) comporte de la canne à sucre Satokibi pour assainir les pores et prévenir les points noirs.

Pour celui qui bataille avec des boutons d’acné et imperfections

Coffret Soin Visage Purifiant — The Ordinary — 29,90 €.

La marque The Ordinary, créée en 2013 au Canada, a fait beaucoup pour démystifier la composition des cosmétiques, en mettant en avant la concentration de principes actifs plutôt que de faire croire à de fausses formules magiques. Ce coffret permet de suivre une routine de soin parfaite pour les peaux à imperfections, sujettes aux points noirs, à l’acné et aux problèmes de marques, cicatrices et texture.

Il comporte un nettoyant doux (50 ml) au squalane, à la texture baume qui se change en huile pour nettoyer la peau en douceur. Le sérum Niacinamide 10% + Zinc 1% (30 ml) permet de réguler l’excès de sébum et purifier pour les pores. La crème (30 ml) regorge de facteurs naturels d’hydratation, dont de l’acide hyaluronique, pour repulper la peau et la protéger des agressions extérieures. Enfin, un masque à l’acide salicylique (50 ml) peut s’utiliser 1 à 2 fois par semaine pour lutter contre les boutons, imperfections, et lisser le grain de peau. Bref, c’est le coffret parfait pour une personne à la peau sujette aux imperfections.

Pour celui qui commence à s’inquiéter de ses premières rides

Coffret Les Essentiels Homme — Oh My Cream — 60 €.

Conçues en 2013, l’eshop de la beauté clean Oh My Cream propose la crème de la crème d’autres marques, et développe depuis quelques années la sienne. Voilà qu’elle propose désormais une gamme spécialement pensée pour les hommes. Et plutôt que d’acheter les soins individuellement, les prendre sous forme de kit permet de réaliser une sacrée économie (il est vendu 60 € pour une valeur réelle de 93 €, et donc une économie de 33€). Le gel nettoyant (150 ml) à base de miel et d’aloe vera nettoie et purifie en douceur, et prépare la peau à un éventuel rasage. À base d’acide hyaluronique repulpant, de bakuchiol anti-rides, et d’huile de figue de barbarie, apaisante, la crème hydratante (50 ml) permet de lutter contre les premiers signes de l’âge. Enfin, le gel contour des yeux (10 ml) hydrate grâce à de l’acide hyaluronique et décongestionne grâce à de la caféine et de la vitamine C et sa bille massante, pour afficher un regard plus frais et lumineux. De quoi séduire les hommes un peu esthètes, soucieux de la composition de leurs produits tout en voulant aller à l’essentiel, et qui s’inquiètent de leurs premières rides.

Pour celui qui veut arrêter le temps

Coffret anti-âge homme — Biotherm — 99 €.

Biotherm fait partie de ses marques de la blue beauty : au-delà du clean et du green, elles veulent faire du bien à la planète à travers des ingrédients renouvelables, des formules et emballages éco-conçus, et des partenariats avec des ONG de défense de l’environnement. Engagée pour l’avenir des océans, la marque y puise de nombreux bienfaits, pour formuler des soins naturels amplifiés par la science, dont les produits de ce coffret anti-âge font partie. Il comprend une crème correctrice des signes du vieillissement à base d’algue. Une mousse de rasage permet d’apaiser la peau du feu du rasoir, limitant les risques d’irritations et de rougeurs. Un nettoyant micro-exfoliant permet de purifier la peau en douceur au quotidien pour une apparence plus régulière et lisse. Ce trio permet de se composer une routine anti-âge efficace, sans faire de mal à la planète.

Crédit photo de Une : Sephora ; Malin+Goetz.