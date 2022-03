Cette pâte de soufre est-elle l’arme ultime contre les boutons ?

Le soin local anti-imperfections est un essentiel des peaux qui souffrent d’acné passagère comme récalcitrante. On a testé la pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ, voici notre verdict !

Qu’on ait une peau sèche, mixte ou grasse, personne n’est à l’abri d’une poussée de boutons. Le soin anti-imperfections, qui s’applique de façon locale sur les lésions naissantes comme déjà installées, contribue à apaiser l’épiderme et aide à la cicatrisation des imperfections. Résultat : elles s’évanouissent en quelques jours à peine et sans laisser de trace. Une vraie baguette magique !

Chez Madmoizelle, on sait que choisir le bon soin, adapté à ses problématiques de peau, à son budget et à ses valeurs peut être ardu. Pour vous aider à choisir entre les nombreuses références disponibles sur le marché, on en a testé pas mal — vraiment pas mal.

Aujourd’hui : notre avis sur la Pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ !

Retrouvez la Pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ, 24€

Ses points forts

Efficace sur les boutons blancs

Ses points faibles

Prix élevé

Ne peut s’utiliser que le soir

Odeur très forte

La formule de la Pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ

Voici la liste INCI de la Pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ disponible sur le site de la marque :

Isopropyl Alcohol, Water/Aqua/Eau, Zinc Oxide, Camphor, Magnesium Aluminum Silicate, Salicylic Acid

En plus du soufre, ce soin anti-imperfections contient de l’oxyde de zinc, du camphre, de l’acide salicylique, du magnésium aluminium silicate (épaississant d’origine minérale) et de l’alcool isopropylique (antiseptique).

À vous de vous faire un avis selon votre charte d’ingrédients personnelle et les exigences de votre peau.

Pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ, le test !

La Pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ est contenue dans un flacon en verre à col large couvert par un bouchon en plastique blanc. Un packaging sans fioriture, mais compte tenu de la galénique du produit et des conseils d’application bien spécifiques fournis par la marque, il aurait été difficile de faire beaucoup mieux.

En effet, malgré son appellation de « pâte », ce soin est en fait une lotion bi-phasée composée d’une phase solide et d’une phase liquide qui ne doivent absolument pas être mélangées avant utilisation.

Pour prélever le produit, la marque recommande de tremper un coton-tige dans le flacon, jusqu’aux sédiments, puis de tapoter la boule de coton imbibée de solution sur les boutons. Ce soin laissant des petites taches blanches sur le visage, il est préférable de l’appliquer le soir, avant d’aller rejoindre les bras de Morphée, plutôt que le matin.

Alors, efficace ou pas, ce produit ? La réponse est oui !

Destiné à faire la peau aux boutons blancs et enflammés, ce soin anti-imperfections remplit sa mission haut la main : il apaise les rougeurs et fait disparaître les lésions plus rapidement, tout en réduisant les risques d’hyperpigmentation post-inflammatoire.

En même temps, rien qu’à son odeur hyper agressive et aux légers picotements que provoque son application, on se doutait qu’on avait affaire à un gagnant… À réserver aux peaux — et aux narines — plutôt costaudes, donc.

On regrette juste son prix, assez élevé pour un produit de ce genre, ainsi que son efficacité limitée sur les microkystes et les points noirs.

Retrouvez la Pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ, 24€

Note finale de la Pâte de soufre de MALIN+GOETZ : 14,4/20

Texture : 4/5

Formule : 4/5

Packaging : 2,5/5

Efficacité : 5/5

Rapport qualité-prix : 3/5

À lire aussi : J’ai testé un soin anti-imperfections 100% plantes et huiles essentielles. Verdict ?