La recette rapide et inratable de la pâte à crêpes

Vous avez des œufs ? Vous avez du sucre ? De la farine ? Alors vous pouvez réaliser en dix minutes chrono cette délicieuse pâte à crêpes, parfaite pour fêter la Chandeleur.

Pour préparer la pâte à crêpes, il y a souvent plusieurs écoles : celles et ceux qui y ajoutent de la fleur d’oranger ; celleux qui lui préfèrent une cuillère de rhum. D’autres qui y ajoutent même de la bière (après tout, pourquoi pas ?).

Comme j’aime ne rien faire comme tout le monde, je ne mets aucun de ces ingrédients dans ma pâte à crêpes. Ce qui ne l’empêche pas d’être délicieuse et de régaler petits et grands à la Chandeleur. Comme je me sens d’humeur généreuse, je vous la partage.

Les ingrédients de la pâte à crêpes (pour 12 à 14 crêpes)

300 g de farine T65

4 œufs

60 ml de lait

40 g de sucre en poudre

1 sachet de sucre vanillé

1 pincée de sel fin

Un peu d’huile de tournesol

La recette de la pâte à crêpes

Commencez par mélanger tous les ingrédients secs dans un saladier : la farine (tamisée de préférence), le sucre en poudre, le sucre vanillé et la pincée de sel.

Creusez au milieu de la préparation un puits pour y casser les œufs.

Ajoutez progressivement le lait et mélangez à l’aide d’un fouet, jusqu’à l’obtention d’un appareil homogène et lisse.

Laissez reposer 1 heure au réfrigérateur.

Avec une feuille de papier essuie-tout imbibée d’huile de tournesol, badigeonnez le fond de votre poêle à crêpe chauffée à feu vif.

Lorsque votre poêle est bien chaude, ajoutez-y une louche de pâte à crêpes et laissez cuire 1 minute et demie de chaque côté environ. Empilez les crêpes les unes sur les autres pour qu’elles restent tièdes, jusqu’à épuisement de la pâte.

Garnissez-les de ce que vous souhaitez (pâte à tartiner, sucre, caramel au beurre salé, confiture…) et régalez-vous !

