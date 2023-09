La recette facile (rapide) des chouquettes

Vous avez la flemme d’aller à la boulangerie tous les matins pour faire le plein de chouquettes ? Hop hop hop, voici la recette !

Il est difficile, très difficile, de ne pas aimer les chouquettes. Déjà, parce que c’est le nom de viennoiserie le plus mignon au monde, et ensuite parce que bordel, qu’est-ce que c’est bon ! Et vous savez quoi ? On a trouvé comment les faire, en plongeant dans le délicieux livre de Tiffany Cruchou intitulé Cook Book, publié aux éditions First.

À lire aussi : La recette facile (et rapide) des financiers aux amandes

Chouquettes : la recette facile

Pour vous en mettre plein la panse (environ 12 chouquettes), vous aurez besoin de :

125 g de farine

250 ml d’eau

80 g de beurre

3 œufs

Du sucre en gros grains

Déjà, commencez par préchauffer votre four à 180 °C degrés. Dans une casserole, faites chauffer l’eau et ajoutez le beurre, en portant le tout à ébullition. Enlevez la casserole du feu et ajoutez la farine d’un seul coup. Mélangez et laissez refroidir dans un coin. Une fois que c’est fait, ajoutez les œufs un par un, et mélangez délicatement.

C’est bon ? Eh bien, c’est le moment de sortir la fameuse poche à douille (si vous n’en avez pas, vous pouvez utiliser un sachet de congélation en plastique). Pochez-moi des petits choux sur une plaque qui va au four, recouverte préalablement de papier sulfurisé. Ajoutez ensuite le sucre en gros grains, et hop, au four pendant 12 minutes.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.