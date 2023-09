La recette facile (et rapide) des financiers aux amandes

Hey, ça ne serait pas l’heure du goûter ? Allez hop, on se fait des financiers (en plus, ça rime).

Vous connaissez les financiers ? Je ne vous parle pas ici des gars en costume cravate qui aiment un peu trop le capitalisme et qui envahissent la ligne 1 du métro parisien direction La Défense aux heures de pointe. Non, bien plus cool que ça, je vous parle de ces petits gâteaux moelleux qui se dévorent très très vite, et qui ont un goût d’amande incroyable. Vous voulez la recette ? Allez ok, je vous la file.

La recette des financiers aux amandes pour le goûter

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

50 g de farine

125 g de sucre

75 g de beurre

4 blancs d’œufs

1/2 cuillère à café d’extrait de vanille

50 g d’amande

Déjà, commencez par préchauffer votre four à 200°C. Ensuite, dans un saladier, mélangez le sucre, la farine, la poudre et d’amande et la vanille. Chopez votre batteur électrique (ou votre fouet, mais bonne chance) et montez les œufs en neige. Incorporez-les délicatement au mélange, sans y aller comme une brute. Enfin, faites fondre le beurre à la casserole et hop, rajoutez-moi tout ça au reste. C’est bon ? Eh bien maintenant, il n’y a plus qu’à mettre la pâte dans les petits moules à financiers et direction le four pendant 15 à 20 minutes.

Et si vous avez envie de twister un peu tout ça, vous pouvez rajouter des framboises dans la pâte, ou bien des éclats de pistache, ça sera absolument délicieux !

