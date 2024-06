La recette hypra facile des abricots rôtis aux amandes et au miel

Envie d’un dessert de saison ? Ça tombe bien, les abricots arrivent, et les recettes qui vont avec aussi.

Ça commence à bientôt sentir l’été, et on le constate sur les étalages du marché : les abricots débarquent enfin. Du coup, en bonne altruiste, je vous partage une recette inratable et extrêmement bonne : celle des abricots rôtis au miel et aux amandes.

La recette des abricots rôtis aux amandes et au miel

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

environ 500 g d’abricots bien mûrs

4 cuillères à soupe de miel

20 g de beurre

Une grosse poignée d’amandes effilées

Faites préchauffer votre four à 180 °C. Faites ensuite, dans une casserole, chauffer le miel pour qu’il soit bien liquide. Lavez et dénoyautez vos abricots, et disposez-les dans un plat qui va au four. Versez le miel chaud par-dessus, disposez des petits morceaux de beurre un peu partout et hop, au four pendant 15 minutes. Pendant ce temps, passez vos amandes à la poêle pendant environ cinq minutes, pour bien les faire griller. Quand les abricots seront cuits, vous n’aurez plus qu’à les parsemer sur le dessus. Et voilà, c’est prêt !

Pour les plus gourmandes, vous pouvez les déguster avec une boule de glace à la vanille ou à la pistache ou même le top du top : une boule au caramel au beurre salé.

