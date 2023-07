La recette trop facile (et rapide) de la tarte aux abricots

Vous avez dévalisé le stand du marché avec des kilos d’abricots et vous ne savez pas quoi en faire ? Allez hop, foutez-moi tout ça dans un plat à tarte.

C’est l’été, il faut chaud et beau, c’est le temps de la tarte aux abricots. Oui, je fais des rimes, vous allez faire quoi ? Bon, reprenons. Vu que j’adore vous partager mes recettes préférées, je me suis dit que celle de la tarte aux abricots, difficilement ratable, allait vous plaire.

Pas besoin d’avoir fait Top Chef, et vous allez voir, elle est trop bonne.

Les ingrédients de la tarte aux abricots

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

Une pâte sablée (industrielle ou faite maison, c’est encore mieux et c’est tout simple, rappelez-moi de vous filer la recette)

environ 12 abricots bien mûrs

1 œuf

100 g de beurre

100 g de crème fraiche

80 g de sucre

80 g de poudre d’amande (ou de noisettes, c’est selon les goûts)

1 cuillère à café de maïzena

Les étapes de la recette trop bonne de la tarte aux abricots

Première chose : préchauffez votre four à 210°C. Étalez votre pâte sur un moule à tarte, et mettez le tout au frais en attendant. Dans un bol mixeur, mélangez tous les ingrédients ensemble, sauf les abricots. Vous devriez avoir une crème bien lisse. Vous pouvez aussi le faire à la main, mais franchement, vous risquez d’avoir un peu mal au poignet, et le mixeur vous facilitera la manœuvre.

Ensuite, lavez vos abricots, ouvrez-les en deux en retirez le noyau. Sortez votre pâte du frigo, étalez votre crème dans le fond, et disposez vos abricots sur le dessus. Pour la beauté du geste, vous pouvez saupoudrer environ une cuillère à café de sucre par-dessus.

Hop, au four pendant 25 minutes ! Laissez refroidir avant de vous jeter dessus, c’est mieux.

Le petit twist inattendu ? Vous pouvez glisser un peu de thym émietté sur le dessus des abricots, avant de les mettre au four. L’effet est assez dingue, gustativement parlant.

