La recette express du Skir flanc, l’encas savoureux dont vous n’allez plus pouvoir vous passer

On a repéré sur Tiktok une recette gourmande à base de Skyr qui va régaler vos papilles. On vous présente le Skir flanc. Un cheese cake revisité, les calories en moins, la légèreté en plus.

Les beaux jours arrivent et on a envie de manger des choses plus légères et fruités. Vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène Skir, ce yaourt islandais pauvre en matières grasses et plein de protéines. On peut l’intégrer facilement au petit-déjeuner, au goûter et même l’utiliser pour des recettes salées. Bon, on ne va pas vous le cacher, avec le succès, le prix de ce produit laitier a explosé : «autour de 9€ le kilo pour les marques Monoprix Gourmet et Siggi’s, soit entre 3 et 6 fois plus cher qu’un fromage blanc allégé», selon L’association de consommateurs UFC-Que choisir qui a mené l’enquête en 2023. Pour autant, cette recette repérée sur TikTok nous a sacrément donné envie d’y goûter.

La recette express du Skir flanc

Les ingrédients pour 2 parts :

2 œufs

250g de skyr ou fromage blanc

50g de sirop d’érable / ou d’agave

Le zeste et le jus d’ 1/2 citron

30g de maïzena

100g de framboises surgelées

Une fois que vous avez mélangé tous ces ingrédients, ajoutez les framboises. Placez ensuite le mélange dans un moule recouvert de papier de cuisson, et mettez au four à 180°C pour 40 minutes. À la place du Skyr vous pouvez utiliser du fromage blanc, et vous pouvez bien-entendu mettre d’autres fruits. Et tout de suite, la recette en vidéo.





Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.