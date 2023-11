Et si le Skyr n’était finalement pas si recommandable ?

Considéré jusque-là comme une merveilleuse source de protéines, le Skyr, ce fromage blanc épais venu d’Islande, est dans le viseur de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir.

Star des rayons frais et des régimes alimentaires de ceux qui souhaitent faire attention à ce qu’ils mettent dans leur assiette, le Skyr serait LE yaourt healthy par excellence. Nature ou aromatisé, il peut se consommer seul ou accompagné d’un granola. Riche en protéine et pauvre en matières grasse, il incarnerait l’encas parfait. Seul problème : il serait bien moins recommandable qu’on ne le pense. C’est en tout cas ce qu’affirme l’association UFC-Que Choisir dans un article au nom assez invocateur de son contenu : « Le Skyr, une arnaque à l’islandaise ».

Un prix anormalement haut

Le skyr est un produit plutôt onéreux. En moyenne, il serait vendu autour de 9 € le kilo pour les marques Monoprix Gourmet et Siggi’s. Selon UFC-Que Choisir, ce prix serait 3 et 6 fois plus cher qu’un fromage blanc allégé. Mais qu’est-ce qui justifie ce coût ? Pour commencer, un égouttage plus long pourrait faire rapidement monter la facture mais pas que ! Sa contenance en protéine (évaluée à 30 % de plus qu’un fromage blanc allégé) serait également en cause. Le problème, c’est que nous n’avons pas forcément besoin de consommer autant de protéines au quotidien. C’est ce qu’affirme Stéphane Walrand, chercheur en nutrition humaine à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) pour UFC-Que Choisir. Il explique :

« La grande majorité des Français, y compris les végétariens, ingèrent largement assez de protéines ».

Une théorie confirmée par Claire Gaudichon, experte en nutrition et comportement alimentaire au sein du même Institut.

« Notre consommation équivaut généralement à celle recommandée pour les sportifs d’endurance. Il est donc rarement utile de l’augmenter, même en cas de pratique régulière d’une activité physique. »

Un effet coupe-faim discutable

Le principal avantage qu’on prête aux Skyr, c’est leur côté nutritif et coupe-faim. Malheureusement, ce dernier point reste encore à prouver d’après Claire Gaudichon. « La plupart des études qui le suggèrent ne l’observent pas en deçà d’une teneur de 20 g de protéine par portion », précise Anestis Dougkas, spécialiste des protéines laitières à l’institut Lyfe. Or, le Skyr n’en contient que 2 à 3 grammes de plus qu’un fromage blanc allégé classique ce qui est une quantité « insuffisante pour avoir un effet sur la satiété ». D’autant que leur texture épaisse peut très vite les rendre écœurant. Résultat ? On en consomme moins et on peut très vite avoir à nouveau faim.

Que choisir alors ?

Les Skyr sont souvent comparés aux Petits Suisses ou encore aux desserts hyper-protéinés du type HiPro. Mais ces deux yaourts sont-ils vraiment de bonnes alternatives ? La réponse est malheureusement non. Si les Petits Suisses contiennent autant de protéines que les Skyr, ils sont entourés d’un film imbibé de conservateurs.

Mais qu’en est-il des desserts de type HiPro ? Là encore, leur teneur en additif est un grand frein à leur recommandation. Dommage…

