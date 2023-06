Le yaourt fait partie des produits de consommation quotidiens les plus appréciés des petits et des grands. Mais dans l’immensité du rayon des produits laitiers, lesquels sont vraiment bons pour l’organisme ? Des scientifiques se sont penchés sur la question…

Yaourt nature, à la grecque, Skyr, mousse au chocolat ou aromatisés… Des yaourts, il y en a par centaines au rayon produits laitiers de notre supermarché. Qu’ils soient plutôt orientés plaisir ou santé (comme ceux au bifidus actif par exemple), il y en a littéralement pour tous les goûts. Mais lesquels sont vraiment bons pour l’organisme ?

D’après une étude américaine publiée dans la revue Frontiers In Nutrition, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et pour cause, cette dernière a comparé plus de 612 yaourts différents afin de déterminer lesquels d’entre eux représentent la meilleure source de calcium et de bons nutriments, et il se pourrait bien que ça ne soit pas ceux sur lesquels on aurait misé.

Une évaluation basée sur un système de notation rigoureux

Afin d’évaluer avec le plus de certitude possible quel sera le yaourt le plus sain du marché, les scientifiques américains ont misé sur un système de notation classant les aliments en fonction de leurs nutriments, comprenant ainsi le fer, les fibres, les vitamines, le potassium et les protéines. Évidemment, il tient également compte du taux de sucre ajouté (très important), du sodium ou encore des graisses saturées (oui, certains yaourts en contiennent).

Le yaourt le plus sain est…

C’est le yaourt au lait d’amande qui est le grand gagnant de cette étude en termes de qualité nutritionnelle ! Ce dernier est suivi par le yaourt à l’avoine puis par les yaourts laitiers pauvres en matières grasses ou sans matières grasses. Les yaourts au lait entier, à la noix de cajou et à la noix de coco les suivent de près.

Un palmarès qui montre bien que les alternatives végétales sont à prendre au sérieux et peuvent parfois mieux répondre aux besoins de l’organisme que leurs cousins au lait animal.

