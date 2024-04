3 blushs canons pour retrouver une bonne mine illico, malgré contre la grisaille et le froid

La météo n’est pas vraiment au beau fixe en cette fin avril. Mais ne nous démoralisons pas ! Il est tout de même possible d’afficher une mine radieuse, même si le ciel est gris. Comment ? En appliquant du blush ! En voici 3 qui vous séduiront à tous les coups.

Le blush, c’est vraiment l’outil parfait anti-morosité. Il peut être appliqué à tout moment de l’année pour rehausser le teint et se redonner bonne mine en un coup de pinceau. Qu’ils soient sous forme de poudre, de crème ou carrément liquide… Voici nos préférés du moment.

Le Colorblur Glow de Goop : pour un teint lumineux

Goop (la marque de cosmétiques de Gwyneth Paltrow) vient à peine d’arriver en France, que déjà, l’un de ses produit devient un véritable coup de coeur. On parle bien évidemment de son baume multi-fonctions. Hyper pigmenté et hydratant, ce dernier colore joliment les joues, les lèvres et même les paupières tout en apportant un effet glowy et transparent qui fait toute la différence. Riche en vitamine E (antioxydante), en huile d’Argousier (nourrissante tout en apportant de l’éclat) ainsi qu’en huile de carthame (hydratante et apaisante), ce baume dispose de toutes les propriétés nécessaires pour devenir le maquillage soin dont on a toutes besoin.

Le Color Fuse Powder Blush de Haus Labs : pour un effet hydratant et apaisant

Il n’en n’a pas l’air, mais ce blush commence peu à peu à devenir la nouvelle coqueluche de TikTok. Imaginé par Lady Gaga elle-même, ce dernier est très, très pigmenté et offre toutes les propriétés d’un soin à la peau. Comment ? Grâce à sa formule de haut vol composée d’arnica fermentée, permettant de masquer les rougeurs mais aussi de squalane et d’Hydraberry pour hydrater en profondeur sans effet collant.

Le Soft Pinch Powder Blush de Rare Beauty : pour un effet glowy

Comment parler de blush sans parler du dernier né de la marque Rare Beauty qui a séduit toute la planète beauté en quelques semaines ? Il faut dire que son effet sur la peau est phénoménal. Poudreux, il s’applique ultra facilement sur les pommettes, les colore tout en apportant cette touche glowy que seul un highlighter est capable de reproduire. C’est normal, sa formule se situe à mi-chemin entre l’enlumineur et le blush. Une pépite beauté et un pari réussi dont on ne se lassera jamais de parler ! Bravo Selena Gomez !