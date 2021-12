Voici le blush le plus populaire du moment : il s’en vend un toutes les 8 secondes dans le monde

Roulement de tambours ! Et le blush le plus populaire de l’année 2021 est…

Le blush fait partie des produits de maquillage les plus populaires. Et pour cause : il donne bonne mine, apporte de la couleur au visage et peut même, selon l’endroit où il est appliqué, affiner les traits ou au contraire les étoffer ! Que l’on soit plutôt team poudre ou formule liquide… Le blush est un indispensable pour bien des personnes qui aiment se maquiller.

Et récemment, il y en a un qui a su tirer son épingle du jeu — notamment après la publication d’une video de la chanteuse Maddison Beer, associée de Vanessa Hudgens, sur la chaîne Youtube de Vogue…

« Les gens me demandent toujours quel produit j’utiliserai pour le reste de ma vie. Ce serait à 100% ce blush. »

Le produit dont elle parle, c’est le blush liquide Beauty Light Wand dans la teinte Pinkgasm de Charlotte Tilbury. Au-delà d’être l’un des produits du marché les plus faciles à appliquer, grâce à un embout mousse qui permet de dégager la juste dose de blush, il sublime le teint en apportant juste assez de glow.

Le blush Charlotte Tilbury, un produit hybride

Ses pouvoirs, le blush de Charlotte Tilbury les tire de sa formule hybride. Conçu comme un fard à la couleur intense, il dispose également de pigments nacrés (mais pas pailletés). Le but ? Pouvoir combiner l’effet d’un blush et d’un enlumineur en un seul et même outil !

C’est malin : dans une période où le temps nous manque, ce produit représente un gain de temps plutôt satisfaisant. Et ce résultat… On en parle ?

Le blush qui se vend toutes les 8 secondes dans le monde

Juste après la publication de la vidéo dans laquelle Maddison Beer dévoile les secrets de sa routine beauté, des influenceuses sur TikTok ont voulu tester si le blush Charlotte Tilbury valait toute la hype qu’il y a autour de lui. Et ce dernier a suscité un tel engouement contagieux qu’il se vend aujourd’hui toutes les 8 secondes dans le monde entier selon le magazine Grazia UK !

Vous savez, ce genre de succès où dès que la marque remet du stock à disposition de ses clientes, le produit est sold out au bout de quelques heures seulement ? Ce genre de succès là, oui. Eh ben on y est.

Blush Beauty Light Wand, Charlotte Tilbury, 35€

À lire aussi : J’ai appris à sublimer mes cheveux mi-bouclés mi-ondulés, et vous pouvez le faire aussi

Crédits de l’image de une : @ctilburymakeup.