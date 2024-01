Cette tendance des années 90 revient en force en ce début d’année 2024 

Très populaire dans les années 90, les frosted lips ou lèvres givrées reviennent cette saison. Et voici tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez reproduire cette mise en beauté glaciale.

Il y a maintenant plus de 30 ans, les supermodèles telles que Kate Moss, Cindy Crawford ou encore Naomi Campbell se glaçaient les lèvres pour obtenir un look plus défini et futuriste. Et puisque les tendances sont cycliques, voici que cette mise en beauté venue du passé revient doucement, mais sûrement sur le devant de la scène beauté à l’instar des sourcils fins ou encore du maquillage mat. Mais une question se pose : comment obtenir cet effet givré et holographique sans avoir l’air d’être en hypothermie ? On vous explique.

Comment obtenir des frosted lips ?

L’avantage d’adapter un look qui fut tendance dans le passé, c’est que l’industrie cosmétique a fait de nombreux progrès en termes de formulation, de confort et de couleur depuis. Du coup, pas question d’assécher les lèvres en utilisant un produit non adapté pour obtenir l’effet givré que l’on souhaite, il y a aujourd’hui un outil dédié à chaque besoin.

Pour obtenir des frosted lips, vous allez dans un premier temps dessiner le contour de vos lèvres avec un crayon nude que vous allez faire légèrement déborder sur la pulpe de votre bouche.

Dans un deuxième temps, vous allez vous armer d’un rouge à lèvres aux tons argentés ou d’un rose très irisé (et légèrement plus clair que la couleur initiale de votre bouche) que vous pouvez appliquer sur l’intégralité de vos lèvres.

Enfin, choisissez un gloss plus foncé que votre rouge à lèvres et appliquez-le au plus proche de la muqueuse de la bouche. Vous voilà avec une mise en beauté de supermodèle des années 90 en un rien de temps !

Nos inspirations

