Fashion Week : quelle est cette tendance beauté des années 90-2000 aperçue dans les rues de New York ? 

Lors du Fashion Month, de nombreuses micro tendances naissent, non pas sur les podiums, mais dans la rue. Une bonne occasion de faire le plein d’inspiration.

La beauté, s’inspire des trends qui naissent sur les réseaux sociaux, dans les défilés mais aussi dans la rue. Lors de la semaine de la mode New Yorkaise, une tendance, inspirée des années 90-2000 a refait une apparition remarquée. Cette tendance, c’est le rouge à lèvre marron. Si vous n’êtes pas née entre 1990 et 1999, cette couleur ne vous est certainement pas familière. Mais elle a pourtant marqué son époque, notamment lors de l’arrivée sur les écrans de la série Friends dans laquelle Jennifer Aniston, Courteney Cox et Lisa Kudrow avaient l’habitude de porter cette couleur foncée sur leurs lèvres. Une nuance qui a la particularité de s’accorder parfaitement avec l’arrivée de l’automne.

@afnandano Here is the brown lip combo you guys have been asking for🥰💋 #lipcombo #brownieglazedlips #brownlipstick #makeuptiktok #yslbeauty #nyxcosmetics #afnandano @yslbeauty @nyxcosmetics @nyxcosmetics_canada ♬ original sound – <3 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Une popularité grandissante sur les réseaux sociaux

Pour savoir si une trend est en train de grandir en notoriété, TikTok est un outil fabuleux. En tapant le hashtag #brownlipstick, on s’aperçoit ainsi très vite que ce dernier caracole à 88,7 millions de vues et des centaines de vidéos récentes ont ainsi été ajoutées sur la plateforme chinoise. Version velvet pour un effet plus dramatique ou glossé pour plus de naturel… À vous de choisir le résultat que vous souhaitez obtenir. L’avantage, c’est que qu’importe la nuance que vous allez choisir, du latte au caramel en passant par le brun foncé… Cette couleur s’accorde à toutes les carnations. Une question se pose donc : pourquoi n’est-elle pas revenue plus tôt ?

@charbarker @Fenty Beauty bread winn’r lipstick 🤎 ♬ original sound – Stan :) Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Des photos pour vous inspirer