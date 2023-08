À la fashion week de Copenhague, une tendance se démarque des autres : le chignon

La fashion week de Copenhague commence de plus en plus à prendre de l’ampleur et à faire parler d’elle. On y distingue donc quelques tendances qui se démarquent davantage des autres, comme celle du chignon, qui sera sur toutes les têtes en cette rentrée 2023.

Le chignon n’est certes pas une coiffure révolutionnaire, mais elle a l’avantage d’être accessible à tous les types de cheveux et d’être surtout très facile à réaliser qu’importe votre niveau d’habilité. Qu’il soit tiré à quatre épingles façon slick ou plutôt détendu à la manière d’un messy bun… Il est immanquable et le restera encore bien après la rentrée. Un statut qui s’est confirmé pendant la fashion week de Copenhague, qui s’est déroulée du 7 au 11 août dernier.

Pendant ces quelques jours d’effervescence autour de la mode, on a pu voir la coiffure absolument partout ! Et pas question de l’adopter d’une seule façon. C’est une véritable myriade de styles différents qui s’est déployée dans toute la ville danoise. De quoi nous offrir une grosse dose d’inspiration pour cette rentrée 2023.

Le chignon tiré : une coiffure à adopter avec parcimonie

La coiffure la plus tendance du moment reste le slick bun. Ce chignon serré et plaqué est littéralement le plus populaire de tous depuis quelques mois. Mais attention si vous voulez l’adopter ! Évidemment, se tirer les cheveux pour obtenir un look plus maîtrisé une fois de temps en temps ne portera pas atteinte à la santé de votre cuir chevelu, mais une mise en tension quotidienne peut engendrer une alopécie de traction.

Ce phénomène peut avoir deux causes bien distinctes : en tirant, on abîme et on affaiblit la kératine, ce qui rend le cheveu plus fragile. Mais la traction peut également séparer les racines du cheveu des follicules pileux, chargés de l’alimenter en nutriments. Résultat ? Les cheveux tombent. Pour éviter ça, n’hésitez pas à porter vos cheveux lâchés plusieurs fois par semaine et à ne pas dormir avec un chignon trop serré. Sur ces conseils, on vous laisse avec quelques photos de la fashion week de Copenhague…

Les chignons qui vont vous inspirer

