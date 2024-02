Dyson Airstrait : le lisseur séchant qui affole les réseaux sociaux arrive en France

Beauty alert, le lisseur séchant star d’Internet inonde depuis le 2 février l’Hexagone. Les clés de son succès sans limite aux États-Unis ? La promesse de cheveux séchés et lissés en quelques minutes sans les abîmer. L’essayer, c’est l’adopter.

C’est LE phénomène qui agite les réseaux sociaux depuis mai. Le Dyson Airstrait a débarqué en France ce 2 février pour votre plus grand plaisir. Déjà ultra-populaire au Mexique, au Canada et surtout aux États-Unis, les trends le concernant pleuvent sur les réseaux sociaux. Vous avez forcément déjà vu passer sur votre fil d’actu ces influenceuses américaines qui se filment cheveux mouillés, testant en temps réel ce lisseur.

Et, c’est l’avant/après spectaculaire qu’elles offrent qui vous a sûrement conquises. En l’espace de quelques minutes, cheveux longs, courts, légèrement ondulés ou carrément curly se transforment en des longueurs au lissage naturel et au fini super brillant. Un résultat garanti sans dommage pour la fibre capillaire, obtenu grâce à un procédé supprimant toute plaque chauffante.

Découvrez le Dyson Airstrait sans plus tarder

Une chevelure lissée et chauffée en même temps

Pas moins de cinq années de recherches et développement auront été nécessaires pour créer cette technologie inédite reposant sur trois innovations. Un jet d’air de précision est déjà projeté à 45°. Pour l’obtenir, deux ouvertures de chaque côté du lisseur sont nécessaires. Grâce à elles, le flux d’air se transforme en un double jet. Celui-ci converge pour n’en former plus qu’un ultra-concentré. La force descendante, capable à la fois de sécher et lisser les cheveux, est ainsi créée. Plus besoin d’aligner vos mèches, l’appareil s’en charge. Une double action qui vous fait gagner un temps considérable.

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, le Dyson Airstrait embarque l’iconique moteur Hyperdimium. Avec ses 11,9 L d’air propulsés chaque seconde dans l’appareil, il génère le flux d’air parfait pour sécher et lisser la chevelure d’un seul et même coup.

En savoir plus sur le Dyson Airstrait

Le Dyson Airstrait prend soin de vos cheveux

Bien qu’il s’agisse d’un jet d’air et non plus de plaques chauffantes, la température n’en est pas moins maîtrisée. À l’image des autres lisseurs Dyson, un système de contrôle intelligent de la chaleur mesure 30 fois par seconde la température du flux d’air. Un travail réalisé par des thermistances à billes de verre qui envoient les résultats au microprocesseur. C’est lui qui est ensuite chargé d’ajuster l’élément chauffant afin d’obtenir la température demandée. Vos cheveux sont donc en permanence protégés, éliminant tous risques de les abîmer.