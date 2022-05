Repéré sur Tiktok, cet accessoire star fait pousser les cheveux : mais comment fait-il ?

Sur TikTok un nouvel accessoire promet de booster la densité et faire pousser les cheveux. Mais comment fait-il et surtout, est-ce que c’est encore du bullshit ? Voyons voir !

Des accessoires en vogue sur TikTok, il y en a des centaines, voire des milliers. En même temps, la découverte de nouveautés (mode, beauté, déco) qui peuvent transformer nos habitudes, c’est un peu le créneau des créateurs de contenus de cette plateforme. Récemment, c’est une brosse à picots en silicone souple capable « de faire pousser les cheveux » qui reçoit toute l’attention du réseau social chinois. Mais est-elle aussi magique que les Tiktokeurs le prétendent ? Divulgâchons : non, mais elle peut quand même s’avérer fort utile. On vous explique.

Le brossage mécanique : une technique qui n’a rien de révolutionnaire

Le brossage du cuir chevelu à l’aide d’un outil doté de picots en silicone fonctionne très bien pour booster la micro-circulation du cuir chevelu, ce qui peut contribuer à stimuler la pousse des cheveux. Cette action mécanique, permet également de libérer les pores de l’amas de pollution, de produits, de cellules mortes et de sébum qui peuvent les obstruer. Ces impuretés peuvent rendre le cuir chevelu plus sensible et réactif face aux agressions quotidiennes.

Si la brosse est efficace, ou plutôt l’action de brosser surtout, il faut quand même savoir que vous n’avez pas à dépenser le moindre euro pour obtenir le même résultat manuellement. Un simple massage du cuir chevelu avec la pulpe de vos doigts à chaque shampoing marche aussi à merveille ! En revanche, vous devrez passer un peu plus de temps à vous affairer à la tâche si vous voulez obtenir le même résultat. En moyenne, un massage de deux minutes fait largement l’affaire afin de stimuler cette zone souvent oubliée du corps.

Les personnes ayant les cheveux gras auront besoin d’une seule minute de massage pour décoller les cellules mortes et venir à bout des autres impuretés sans pour autant stimuler la production de sébum.

Un outil surcôté ?

Oui et non. Si la brosse est remplaçable par un message manuel ne nécessitant que l’utilisation de vos 10 doigts, certaines personnes voient en elle un rappel : il est important de ne pas oublier son cuir chevelu dans sa routine capillaire. Pourquoi ? Parce que c’est une peau comme celle du visage. À ce titre, elle a besoin d’attention pour que sa barrière hydrolipidique ne soit pas agressée et qu’elle ne finisse pas par étouffer sous les impuretés.

Son aspect pratique et rapide d’utilisation peut également être un argument important pour les personnes qui manquent de temps et ont besoin d’efficacité. Alors bon… Pourquoi pas !

