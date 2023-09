Cet accessoire capillaire fait son grand retour à la Fashion week de New York

Les domaines de la mode et de la beauté sont étroitement liés. Alors forcément, quand vient l’heure du Fashion month, de nombreuses tendances skincare, maquillage et coiffure parviennent à se démarquer. L’une d’entre elle concerne un petit accessoire capillaire que nous connaissons bien : le ruban.

S’il avait déjà fait un retour en 2021, le ruban revient une nouvelle fois sur le devant de la scène mode et beauté(plus fin et plus romantique que jamais). Repéré aux défilés printemps-été 2024 des maisons Alice + Olivia, Collina Strada et Christian Siriano à la Fashion week de New York, il se noue joliment dans les cheveux. Tresses, chignons, queue de cheval… Toutes les coiffures sont compatibles avec cet accessoire coloré rappelant une tendance qui a largement fait parler d’elle ces derniers mois : le balletcore.

Le ruban : une variation de la tendance Balletcore

Ballerines, justaucorps, chignons, jupes en tulles, cache-coeur, guêtres et maintenant ruban dans les cheveux… Il n’y a pas de doute, la silhouette balletcore a réussi à s’imposer dans le monde de la mode et de la beauté, élevée par les podiums. Que ces différentes pièces soient portées en total-look ou dépareillées avec des vêtements au style moins guindé… C’est à vous de choisir en fonction de votre style et de vos envies. Mais le ruban dans les cheveux peut incarner ce petit rappel à la ballerine, qui ne passera pas inaperçue aux yeux des plus pointus.

Comment porter le ruban dans les cheveux ?

Vous êtes à la recherche de photos d’inspirations pour vous permettre de savoir comment porter cet accessoire ultra tendance ? Pas de panique, on a ce qu’il vous faut ! Voici une flopée d’images qui sauront vous donner de la suite dans les idées.

