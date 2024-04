Voici la coupe de cheveux la plus tendance du printemps à adopter sans plus attendre 

Quelle coupe de cheveux porter ce printemps ? Bonne nouvelle, le carré a encore de beaux jours devant lui. Preuve en est, il se décline une nouvelle fois sous la forme du bottleneck bob.

Depuis quelques années, le carré semble être la coupe de cheveux la plus populaire. Même s’il demande une certaine dose de courage afin de se débarrasser de ses longueurs, il a su, pour l’instant, se réinventer au fil des ans. Après le French bob, l’Italian bob ou encore le Tucked bob (oui il y en a eu beaucoup), c’est maintenant au tour du bottleneck bob de faire son apparition (remarquée qui plus est). Mais en quoi consiste cette nouvelle déclinaison et comment se démarque-t-elle des autres ? Focus !

Le bottleneck bob en quelques mots

Sous ce nom un peu mystérieux se cache une coupe de cheveux plutôt populaire dans les années 70 puis courant des années 2000. Un carré court qui arrive environs aux épaules (mais peut se porter plus court ou plus long selon vos envies), doté également d’une frange floue et vaporeuse que l’on appelle la bottleneck bang. Cette frange, se veut être plus courte et étroite aux niveau des racines et plus en mouvement sur les côtés. Le coiffeur Tom Smith, qui a inventé le terme Bottleneck, explique l’essence de cette coiffure unique au Stylist Uk :

« À l’origine, j’ai inventé ce terme pour décrire la manière dont la frange encadre le visage. Elle est étroite et plus courte entre les sourcils, courbée vers l’extérieur et autour de l’arcade sourcilière jusqu’aux pommettes, puis elle rebique vers l’intérieur au niveau de la machoire. »

Il poursuit :

« Cette coupe de cheveux a une forme qui encadre le visage ce qui peut facilement être personnalisable pour s’adapter aux différentes longueurs de cheveux. Cela fonctionne particulièrement bien sur les cheveux plus courts et ceux qui dépassent les épaules ».

Vaporeuse, cette coiffure va vous permettre de passer le printemps et l’été au frais mais pas que ! Son style particulièrement marqué vous permettra d’élever votre look et de définir votre style pour obtenir une silhouette plus tendance que jamais.

À qui s’adresse-t-il ?

À toutes les personnes souhaitant s’alléger et opter pour une coupe vaporeuse, peu structurée. Que vous ayez les cheveux courts ou légèrement plus longs, vous pouvez définir avec votre coiffeur, la longueur qui vous conviendra le mieux pour obtenir un carré bottleneck qui vous ressemble. Et c’est justement cette pluralité de possibilités qui rend cette coiffure aussi unique que désirable…

Quelques photos et vidéos d’inspiration

