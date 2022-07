Et si pour l’été, vous donniez un peu de volume vaporeux à vos cheveux avec la coupe papillon ?

Que ce soit dans les domaines de la mode ou de la beauté, le papillon prend définitivement son envol esthétique en 2022. Récemment, une coupe de cheveux en l’honneur de l’insecte a même été créée, inspirée d’un style que l’on connaît bien : le mulet. Décryptage.

Si le carré court recommence à faire parler de lui dans la sphère beauté, c’est une tout autre coupe de cheveux, plus vaporeuse et volumineuse qui lui vole la vedette : la coupe papillon.

Qu’est-ce que la coupe de cheveux papillon ?

Inspirée de la coupe mulet, pouvant être polarisante, elle revient dans une version plus longue et moins clivante pour plaire au plus grand nombre. L’idée ? Offrir une touche années 1990 à nos longueurs tout en leur donnant du mouvement.

« Elle est également parfaite pour toutes celles qui veulent que leurs cheveux paraissent plus épais et plus volumineux sans perdre de longueur », déclare le célèbre coiffeur Jay Birmingham à Glamour Uk.

Ok, mais on demande quoi à notre coiffeur pour obtenir un butterfly cut ?

Si le terme « butterfly cut » ou coupe papillon est encore méconnu, vous pouvez tout de même demander cette coupe de cheveux à votre coiffeur en expliquant vouloir adopter un dégradé sur plusieurs niveaux. Celui-ci peut commencer à hauteur du nez ou du menton en fonction de vos envies et être étalé jusqu’à vos longueurs tout en évitant l’effet queue-de-rat (à moins que ce soit l’effet que vous vouliez). Côté coiffage, demandez un brushing vers l’extérieur qui puisse mettre en avant le dégradé et fixez le tout avec une laque.

La butterfly vous rappelle une autre coupe ?

Si cette coupe de cheveux vous rappelle quelque chose, c’est normal ! Au-delà d’être inspirée de la coupe mulet, c’est également une déclinaison moderne de la Rachel Cut. Vous savez, cette coupe de cheveux que portait Jennifer Aniston dans la série Friends. Dégradés sur plusieurs niveaux, volume, mouvement, légèreté… Il y a tout ! Et Jay Birmingham ne dira pas le contraire. Il raconte au Glamour britannique :

« C’est une version mise à jour du style classique « The Rachel » de Friends et du look de superposition classique des années 1990 que nous aimons tous à nouveau ».

Cette coupe de cheveux vous donne envie et vous voulez montrer une photo qui pourra mettre votre coiffeur sur la voie ? En voilà quelques-unes qui pourraient bien vous servir…

Nos inspirations de butterfly cut

Crédits de l’image de une : @biancacolour.