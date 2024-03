Cette couleur de mascara originale est la plus recherchée du moment et voici pourquoi

Le moteur de recherche « Stylight » a désigné LA tendance qui semble être la plus prometteuse et celle-ci n’est autre que le mascara rouge…

Avec la tendance Clean girl qui continue de faire légion, le mascara semble perdre en popularité au profit d’un look plus naturel, dont le regard est moins travaillé. Mais une envie de fraîcheur et surtout de couleur se fait sentir à l’approche du printemps. Raison pour laquelle les mascaras colorés font leur grand retour cette saison. Bleu, vert, rose ou marron… Nos yeux se parent de nuances festives pour contrer la morosité du quotidien. En tête de liste selon Stylight ? Le mascara rouge ! Un choix étonnant, certes, et pourtant !

Une augmentation de recherches sur Google très importante

On ne misait pas sur lui, et pourtant ! Le mascara rouge séduit ! Sur Google, ce mot-clé enregistre une augmentation à hauteur de 1000% ces derniers mois. Sur TikTok, des milliers de vidéos mettant cette couleur de mascara à l’honneur ont été publiées. Un phénomène qui prend bien évidemment racine dans les tendances monochromatiques qui ont d’ores et déjà séduit les grandes marques comme Chanel, Dior, Saint Laurent et d’autres…

Qui peut porter le mascara rouge ?

Tout le monde évidemment ! Du moment que cette couleur vous plait, il serait bien dommage de ne pas l’essayer. En même temps, cette nuance convient à toutes les couleurs d’yeux, qu’ils soient bleus, verts ou marrons !

Si vous vous demandez comment la porter, plusieurs choix s’offrent à vous. Dans un premier temps, le mascara rouge peut être utilisé pour sublimer un regard nu, à peine magnifié par une ombre à paupière nacrée.

Il peut également être porté en total look monochromatique, en appliquant au préalable du fard à paupière marron et bordeaux pour un regard plus dramatique. Ou encore simplement mettre en avant un ras de cils marronné.

Dernière option, la plus populaire du moment, ajouter du mascara rouge pour compléter un cat eye parfaitement dessiné avec un liner marron.

Dans tous les cas, le mascara rouge incarne un choix audacieux, qui sublimera vos looks beauté du moment !

@easyneondiana Yes or no?😩 #fypシ #euphoriavibes #fyp #eyelinerhack #mascarahacks ♬ original sound – easyneon Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix