Voici la tendance beauté qui a été la plus recherchée sur Google en 2023

La fin d’année arrive à grands pas. C’est donc l’heure du bilan pour Google qui a publié récemment son classement « Year In Search » rassemblant les tendances les plus recherchées. Et celle qui a marqué 2023 pourrait vous surprendre.

Si toutes les têtes sont tournées vers l’avenir et les tendances beauté qui marqueront l’année 2024, vous vous demandez peut-être quelle est celle qui a été la plus recherchée en 2023. D’après le classement « Year In Search » que Google met en ligne chaque année, cette dernière ne serait autre que le Latte Make up. Si le nom de cette tendance ne vous revient pas, ses tonalités chaudes et ses reflets brun caramel (rappelant la couleur d’un café au lait) vous diront peut-être quelque chose…

@sananas Latte make up ☕️ la version longue avec explications est sur ma chaine Youtube 😉 Mieux vaut tard que jamais ahah ! #Lattemakeup #maquillagelatte #latte #coffeemakeup #beautytok ♬ Sunshine – WIRA

Le Latte Make up : un concentré d’été toutes saisons confondues

Particulièrement mis en avant l’été dernier, le Latte Make up vise à obtenir une mise en beauté solaire en utilisant principalement des tons de bruns, de bronze, de doré et de corail. Le but ? Mettre en exergue les zones d’ombres et de lumière et arborer un look estival, toute l’année. Et si cette tendance fait partie des plus recherchées sur Google, le hashtag #lattemakeup recueille en ce moment même plus de 503,2 millions de vues ! On peut le dire, c’est un carton.

Pour l’obtenir, c’est très simple, faites votre teint comme vous en avez l’habitude, utilisez simplement un bronzer pour marquer vos pommettes, le dessus de votre nez et appliquez-en également sur vos paupières. Avec un crayon marron, procédez au contour de vos lèvres et appliquez sur la pulpe un peu de gloss transparent. Sur vos yeux, optez pour une ombre à paupière irisée de couleur bronze, rose ou marron et n’oubliez surtout pas d’appliquer de l’highlighter sur votre arc de cupidon ainsi que sur la partie supérieure de vos pommettes.

L’avantage, c’est que cette mise en beauté pétillante et ensoleillée peut être adoptée aussi bien l’hiver que l’été. La preuve en images…

Le Latte Make up en image

@alissajanay1 My version of latte makeup ☕️ i loveee these colors 🥰 ♬ original sound – Alissajanay

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

@petekalemdar Latte-Makeup Tutorial fideeeoosuuu ♬ yes to heaven – Del Rey

