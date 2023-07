Le Latte Make up : la tendance beauté qui va vous faire prendre des couleurs cet été 

Depuis quelques semaine, la tendance Latte Make Up est sur toutes les bouches. Mais en quoi consiste-t-elle et surtout comme l’adopter ? On vous fait un topo.

Une nouvelle tendance beauté fait fureur sur TikTok et Instagram : celle du Latte Make up. Inspirée du fameux café au lait, cette boisson phare qu’on connaît tous, cette dernière consiste à obtenir une mise en beauté solaire en utilisant des tons de bruns, de bronze, de doré, de blanc et de beige pour maquiller le teint, les yeux ou encore les lèvres. Le tout, en mettant l’accent sur les zones d’ombres et de lumières du visage afin de révéler l’éclat naturel de la peau.

Cumulant près de 80 millions de vues sur le réseau social chinois, le hashtag #lattemakeup est immanquable. C’est d’ailleurs grâce aux réseaux sociaux que la tendance s’est imposée et a gagné en popularité.

L’avantage, c’est que malgré son aspect sophistiqué elle ne demande pas d’être une make up artist pour être reproduite à la maison.

Les produits de base pour reproduire le Latte make up chez soi

Pour obtenir un Latte makeup, pas besoin de travailler le teint avec un produit trop couvrant (à moins que ce soit indispensable pour vous). Un fond de teint léger et révélateur d’éclat ou encore une BB crème suffira amplement pour unifier sans alourdir.

Vous vous en doutez, pour obtenir un résultat solaire, il faut utiliser un bronzer. Deux options s’offrent à vous : vous pouvez opter pour une version en stick si vous avez la peau normale à sèche. Souvent très crémeuse, cette formule s’étale très bien mais peut ne pas convenir aux peaux grasses. Ces dernières peuvent se tourner vers une version en poudre, dont le résultat plus mat permettra de maintenir une production de sébum sous contrôle.

Le blush fait également partie des produits phares nécessaires pour réussir son Latte Make up. De couleur rose bonbon ou corail… Tout dépend de votre carnation ! Evidemment, un highlighter est conseillé pour booster votre glow. En version liquide, en stick ou en poudre… Une fois de plus, c’est vous qui choisissez en fonction de vos préférences.

Enfin, un crayon khôl de couleur marron sera votre meilleur allié pour pouvoir obtenir un regard intensifié. Il suffit de l’appliquer grossièrement au ras-de-cils et d’étaler la matière au pinceau sur toute la paupière mobile.

Et pour la bouche alors ? Eh bien, si vous souhaiter obtenir un look complet, n’hésitez pas à miser sur un crayon marron, café ou carrément noir (une fois de plus, tout dépend de votre couleur de peau) afin de souligner le contour de votre bouche. Un petit coup de gloss transparent avant de partir et vous voilà avec un look Latte de qualité.

Les tutos pour un Latte make up réussi

Le Latte Make Up en images

