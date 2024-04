Cette crème pour les mains est vendue toutes les 3 secondes dans le monde (et c’est la mienne)

Pour hydrater ses mains, rien de mieux qu’une bonne crème pas trop grasse, et qui sèche rapidement. Mais laquelle choisir ? Apparemment cette crème iconique a une énorme cote. Tant mieux, c’est la mienne.

S’il y a bien un produit dont on ne peut pas se passer, c’est la crème pour les mains. Les puristes recommandent de l’appliquer le soir avant de se coucher, moi je n’y pense jamais. En revanche, ma crème pour les mains ne quitte jamais mon sac. Je m’en mets quand je vais faire un long trajet en métro ou en bus, comme ça elle a le temps de sécher et ça m’évite de scroller frénétiquement sur mon téléphone pendant quelques minutes.

J’ai récemment découvert que ma crème pour les mains préférée était aussi celle de centaines d’autres personnes Je ne fais pas durer le suspens plus longtemps. Il s’agit de l’iconique crème mains au karité de L’Occitane. Elle serait vendue toutes les 3 secondes dans le monde. Un vrai produit culte.

Hydratation et séchage express

Ce que je peux vous dire, c’est qu’elle hydrate profondément, grâce au fameux beurre de karité (20%). On aime aussi les extraits de miel, d’amande et l’huile de noix de coco qui complètent l’action du beurre de karité bio. La texture est légère et onctueuse et surtout elle sèche très rapidement, maximum 2 minutes, et ne laisse aucun film gras. L’avantage de ce produit est également son format poche 30ml. On peut la glisser partout.

Côté composition : il y a malheureusement quelques allergènes selon Que Choisir : Linalool, Coumarin, Citronellol, Alpha-isomethyl ionone, Limonene, Geraniol. À noter aussi la présence d’un conservateur : le Phenoxyethanol qui ne doit pas être utilisé chez les jeunes enfants. Bref, dommage que la compo ne soit pas plus clean, mais la crème reste toutefois très efficace.

