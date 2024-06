Cet exfoliant iconique se vend toutes les 6 secondes dans le monde

Pour éliminer les cellules mortes et retrouver une peau tout douce, rien de mieux qu’une bonne exfoliation. Mais quel produit privilégier ? Celui-là, qui ne ressemble à aucun autre, est largement plébiscité…

Il faut se l’avouer, il n’y a rien de plus satisfaisant que de réaliser un gommage sous la douche. On ressort de là purifiée, avec une peau douce, débarrassée des impuretés. Évidemment, à condition de choisir un produit adapté à notre peau, efficace sans être abrasif. Un soin se distingue clairement de ses concurrents et fait un carton plein sur les réseaux sociaux qui, on le sait, lancent les tendances.

On parle de la lotion exfoliante SKIN PERFECTING 2% BHA de Paula’s Choice. Il s’en vendrait un flacon toutes les 6 secondes, et ce produit est numéro 1 sur Amazon depuis des mois. Nous l’avons reçu à la rédaction et testé. Déjà première surprise, il ne s’agit pas d’un exfoliant au sens strict du terme. Moi, on me dit exfoliant, je pense petits grains. C’est une lotion, qui assainit la peau et élimine les cellules mortes en surface et à l’intérieur. Je suis un peu sceptique mais je teste.

Une lotion exfoliante efficace en plus d’être douce

En toute objectivité, après trois semaines d’utilisation, ma peau est plus lisse, moins brillante et j’ai l’impression que mes pores se sont resserrés. Pas d’effet asséchant ou de sensation de tiraillement. Je l’utilise deux à trois fois par semaine après ma douche quand ma peau est bien propre et sèche.

Si je regarde la formulation, cette lotion associe 2% de BHA (la dose maximale autorisée en Europe) et du thé vert apaisant. L’acide salicylique BHA est un ingrédient exfoliant qui pénètre au plus profond des pores. La lotion est également enrichie en methylpropanediol, un ingrédient qui renforce l’hydratation de la peau. Ce produit est adapté à toutes

les peaux, y compris celles à tendance acnéique. Cependant, si le visage présente des lésions inflammatoire de l’eczéma, mieux vaut éviter au risque de fragiliser encore plus l’épiderme.

