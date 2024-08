Attention à ne jamais mélanger ces actifs cosmétique dans votre routine quotidienne !

Avec des risques d’inflammation, d’irritation ou de rougeur, veillez à ne jamais mélanger ces actifs dans votre routine de beauté quotidienne. Voici lesquels et pourquoi.

Les bienfaits des cosmétiques pour la peau sont nombreux : hydratant, nourrissant, purifiant ou anti-âge. Voici ceux qu’il ne faut surtout pas combiner dans sa routine beauté du matin.

La DHA et les protéines

La DHA est contenue dans tous les autobronzants afin d’apporter une coloration brune à la peau. Plus précisément, « elle réagit aux protéines de la couche externe de notre épiderme ». Si on applique d’autres sortes protéines sur sa peau, celle-ci va s’accrocher à ces nouvelles protéines plutôt que notre peau, un combo qui rend toute action inefficace, bien qu’il ne représente aucun danger.

Le rétinol et l’acide glycolique

Le rétinol, dérivé de la vitamine A est l’un des actifs anti-âge les plus puissants. Grâce à son action peeling, il favorise la régénération cellulaire et rend le grain de peau plus lisse. Attention cependant à ne pas le mélanger à des actifs puissants comme l’acide glycolique ou l’acide salicylique, qui ont les mêmes propriétés. Conséquence : rougeurs, sécheresse et gonflements peuvent survenir sur les peaux sensibles.

La vitamine C et les acides

Si la vitamine C donne un véritable coup de boost à votre peau et votre visage, l’acide ascorbique ne doit pas être mélangé à d’autres actifs puissants comme les acides de fruits AHA, l’acide Glycolique ou encore l’acide salicylique. Vous risquez d’irriter l’épiderme.