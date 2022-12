Les bienfaits de l’huile d’olive pour les cheveux : conseils d’utilisation

On utilise presque tous de l’huile d’olive pour assaisonner une salade ou donner du goût à n’importe quel autre plat. Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est que cette huile végétale est idéale pour nourrir les cheveux.

L’huile d’olive a bien plus d’un tour dans son sac. Nourrissante et sublimante, elle dispose de bienfaits nutritionnels dont les cheveux (surtout secs) et le cuir chevelu ont besoin de maintenir un certain niveau d’équilibre. Mais savez-vous l’utiliser et surtout, connaissez-vous tous les bienfaits qu’elle renferme ? On vous explique tout, juste en dessous.

Quels sont les bienfaits de l’huile d’olive pour les cheveux ?

L’huile d’olive est idéale pour répondre aux besoins de nutrition des cheveux secs et texturés, mais elle peut également être efficace sur tous les autres types. Son secret ? Elle permet de sublimer la couleur tout en gainant la fibre grâce à un actif spécial…

L’huile d’olive nourrit et répare la fibre capillaire

Riche en acides gras, l’huile d’olive dispose également d’une bonne dose de polyphénols (une famille de molécules organiques qui se défendent particulièrement bien contre les agressions extérieures). Cette composition de haut vol lui permet de nourrir en profondeur la fibre capillaire et de la réparer. Vous pouvez ainsi l’appliquer directement sur vos longueurs, mais aussi au niveau du cuir chevelu par petits massages circulaires. De cette façon, vous allez activer la micro-circulation du sang de la zone tout en chouchoutant le film hydrolipidique si important à la protection du cuir chevelu.

L’huile d’olive ravive la couleur

Parce qu’elle est chargée en polyphénols et en vitamines, l‘huile d’olive ravive la couleur et lui permet de s’estomper moins vite. La raison de ce phénomène ? En appliquant de l’huile sur vos longueurs vous allez protéger vos cheveux contre les effets nocifs des UV et le calcaire de l’eau. Mais ce n’est pas tout ! La composition de vos shampoings (plus ou moins agressive selon ce qu’elle contient) grignotera moins vite les pigments. Un vrai plus !

Attention tout de même à ne pas l’utiliser au mauvais moment. Si l’huile d’olive est bénéfique pour votre coloration, il est important de ne pas en appliquer directement à votre retour chez le coiffeur mais plutôt une à deux semaines après.

Comment appliquer l’huile d’olive sur ses cheveux ?

Il y a plusieurs façons d’appliquer de l’huile d’olive sur vos cheveux. En voici 2.

L’huile d’olive en masque capillaire

Pour que les acides gras et les vitamines de l’huile d’olive puissent nourrir vos cheveux en profondeur, vous pouvez l’appliquer en masque directement sur vos longueurs et sur votre cuir chevelu (optionnel selon votre type de cheveux). Pour un maximum d’efficacité, vous avez la possibilité de mélanger votre huile d’olive à deux cuillères à soupe de miel pour gainer les cheveux, mais vous pouvez également l’utiliser seule. Laissez poser minimum 1 heure (vous pouvez le laisser toute la nuit). Et rincez.

L’huile d’olive en traitement pré-shampoing

Pour nourrir, hydrater mais aussi faciliter le démêlage des cheveux, une technique appelée le pré-poo existe. Elle consiste à appliquer sur les longueurs et le cuir chevelu, un mélange d’huile(s) végétale(s) (l’huile d’olive dans notre cas) ainsi que du miel ou du beurre de karité. Laissez poser une demi-heure sous un bonnet prévu à cet effet et procédez au lavage habituel de vos cheveux. Répétez ce geste avant chaque shampoing et vous obtiendrez des cheveux plus gainés et nourris que jamais.

Quelle huile d’olive choisir pour ses cheveux ?

Pour que l’huile d’olive puisse préserver l’intégralité de ses bienfaits, elle se doit d’être extra-vierge et pressée à froid. Elle gardera ainsi l’intégralité de ses acides gras essentiels et ne perdra pas de ses vitamines.

Y a t’il des contres indications à utiliser de l’huile d’olive pour ses cheveux ?

Contrairement à l’huile de coco, qui n’est pas toujours adapté à tous les types de cuir chevelu à cause de ses propriétés occlusives, l’huile d’olive, elle, ne présente aucune contre-indication. Vous pouvez l’utiliser sur vos longueurs comme au niveau de vos racines sans peine, si sa qualité est optimale.

En revanche, une utilisation quotidienne n’est pas forcément bénéfique pour tous les types de cheveux. Car même si l’huile d’olive chouchoute le cuir chevelu, elle risquerait de le déséquilibrer si vous avez une nature mixte à grasse.

