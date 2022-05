La gommage du cuir chevelu avec du marc de café c’était ma pire expérience beauté

Entraînée par toutes les vidéos repérées sur les réseaux sociaux, j’ai voulu tester le gommage du cuir chevelu au marc de café et tout ce que je peux vous dire, c’est de ne pas reproduire ça chez vous.

Ça sonnait comme une bonne idée, ça avait l’air d’une bonne idée, pourtant, c’était loin d’être une bonne idée. Non je ne vous reparle pas de retourner avec mon ex, mais bien de gommage du cuir chevelu au marc de café. Étant heureuse détentrice d’une cafetière, j’ai donc décidé de garder ce précieux élixir, de le mélanger à du shampoing et de me frotter dument le cuir chevelu comme le veut cette méthode de l’enfer inventée par quelqu’un qui me veut du mal. Bref, j’étais préparée. Pourtant rien ne s’est passé comme je le pensais et voilà pourquoi.

Les promesses du gommage au café

Commençons par le début. Pourquoi le marc de café pour gommer le cuir chevelu? Eh bien je vais vous le dire. Le café est réputé pour ses bienfaits purifiants sur la peau mais il permet aussi d’apaiser les démangeaisons, de limiter les irritations et de réguler la production de sébum. Bref, il est assez pratique et complet pour couvrir un large panel de besoins plutôt communs à bon nombre d’entre nous.

Le gommage au café : ça ne s’enlève pas

Même si cette idée est pleine de bonnes intentions en théorie, la pratique est beaucoup moins idéale. Je m’explique. Une fois le gommage appliqué sur mon cuir chevelu et dument frotté, voilà que vient l’étape du rinçage. Et c’est bien là que le bât blesse. Car bien que le mélange shampoing + marc de café marche en soit très bien pour retirer les cellules mortes et autres impuretés, les minuscules grains de café moulus sont venus se mêler à mes cheveux, ce qui les a rendus IMPOSSIBLE à retirer, même après avoir appliqué deux shampoings et un démêlant. Au moment où je vous parle, il me reste d’ailleurs du café dans les cheveux et… ça gratte.

La salle de bain : une scène de crime

Si vous êtes habituées aux gommages au café, vous savez alors que ça n’est pas la méthode la plus nette pour venir à bout de vos peaux mortes. Mais quand est-il lorsqu’on utilise du marc de café sur ses cheveux ? Well… C’est encore pire ! Mélangé au shampoing, le café va légèrement infuser et lorsque vous allez le rincer, l’eau sera… noire et les grains moulus vont se répandre ABSOLUMENT PARTOUT dans votre douche : sur les murs, sur le pommeau de douche… Ils vont même venir tapisser le fond de votre bac et, parfois, boucher vos canalisations. Joie ! Ah et je ne vous parle même pas des amas de café dans les oreilles, dans les yeux, et à d’autres endroits que je ne préfère pas mentionner ici, mais vous avez compris. Ça va PARTOUT.

C’est bien mignon, mais c’est pas écologique

Je ne suis pas une sainte, disons-le. Mais bon… J’essaie de faire ce que je peux pour préserver la planète. Et ça passe par éviter de dépenser 60 litres d’eau pour me rincer les cheveux à chaque fois que je dois les laver. Malheureusement, quand je me suis retrouvée avec des millions de micro-grains de café sur la tête (j’abuse à peine), je n’ai pas vraiment eu d’autres solutions que de rincer jusqu’à ce que j’arrive à me résoudre de passer les trois prochains jours de ma vie dans cet état. Résultat ? Je n’ai pas le calcul exact mais sincèrement, c’était beaucoup et le résultat ne vaut pas la quantité d’eau dépensée.

Mon cuir chevelu n’a vu aucune différence

Si c’est plutôt agréable (au début) de se gommer le cuir chevelu au café, que mes cheveux semblent être bien lavés et que cette action mécanique ne peut que désincruster mes pores et réguler la production de sébum, aucun résultat spectaculaire ne m’a donné envie de recommencer l’expérience. C’est même plutôt le contraire ! D’autant plus qu’il existe aujourd’hui des gommages pratiques, efficaces et non salissants qui font le job aussi bien voire mieux que le marc de café. Alors faites une faveur à votre salle de bain : ne faites pas la même erreur que moi.

