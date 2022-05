Vous pouvez entraîner vos cheveux à graisser moins vite, voici comment

Vous avez les cheveux qui ont tendance à être gras 1 ou 2 jours seulement après les avoir lavés ? Ne vous inquiétez pas, ce n’est absolument pas une fatalité !

Que vous ayez les cheveux gras depuis toujours ou qu’ils soient devenus ainsi au fil du temps, il existe des moyens de rééquilibrer le cuir chevelu afin de le rendre plus coopératif et surtout moins capricieux. Comment ? En l’entraînant. Oui, vous avez bien lu mais pas la peine de sortir les altères pour autant…

Choisir le bon shampoing

Si jusque-là on vous aurait conseillé d’éviter totalement l’utilisation de shampoing contenant des sulfates, il se trouve que certaines formules, avec un taux très limité et contrôlé de cet ingrédients ne sont pas forcément néfastes pour le cuir chevelu. Mais attention tout de même ! Car les sulfates ont la particularité de dissoudre le gras présent à la surface de la peau située sur le crâne pour nous offrir cette sensation de propreté. Le problème, c’est qu’au-delà d’une dose évaluée à 4% de sulfate de fer, ils peuvent avoir un effet desséchant et déséquilibrant, comme nous l’expliquait Prudvi Kaka, directeur scientifique du groupe DECIEM :

« Nous avons constaté que 4% de SLES-2 (sulfate de fer) était juste suffisant pour assurer un nettoyage approprié, tout en conservant la douceur et l’adéquation à tous les types de cheveux. »

Malgré tout, il est quand même important de signaler qu’un dosage aussi bas est très rare dans le commerce. Généralement, la concentration la plus courante de SLS et de leurs dérivés dans les produits cosmétiques se situe entre 10 et 20 %… Et vu que les marques ne précisent pas toujours les taux de produits dans les formulations, il est difficile de se faire une idée. Dans le doute, mieux vaut prévenir que guérir et miser sur le sans sulfate le temps de rééquilibrer le cuir chevelu. Car lorsqu’il est moins asséché, il produit moins de sébum…

Vous avez toujours eu les cheveux gras et pensez que les sulfates vous permettent d’assainir votre cuir chevelu ? Détrompez-vous, en réalité, ils ne font qu’empirer le processus en vous donnant l’impression du contraire (ils sont malins ces sulfates). Dans votre cas, mieux vaut miser sur une formule sans sulfates purifiante ou rééquilibrante qui sera bien plus efficace pour répondre à votre problématique.

Se gommer le cuir chevelu

Saviez-vous que le gommage du cuir chevelu permet de le rééquilibrer ? Ça semble un peu fou comme ça et pourtant ! Comme on vous l’expliquait plus haut, le cuir chevelu est une peau. Elle fonctionne exactement comme celle qui se trouve sur votre visage. Elle sécrète du sébum et dispose de pores qui peuvent se boucher à cause des impuretés, de la transpiration, des résidus de soins et de la pollution. Voilà pourquoi le gommer une fois par semaine est une très bonne idée à laquelle on ne pense pas toujours.

Pour ce faire, pas besoin de vous ruiner en optant pour des marques fancy, vous pouvez tout simplement utiliser votre marc de café, le mélanger à votre shampoing et en faire un super gommage mécanique pour votre cuir chevelu ! En revanche, ne frottez pas comme si votre vie en dépendait. Tout comme le visage, la peau du cuir chevelu est fragile et réclame de la douceur !

En pratiquant ce rituel une à deux fois par semaine, les peaux mortes et autres impuretés se feront la malle et votre peau n’aura pas à sécréter du sébum en excès pour se réguler.

Utiliser du shampoing sec pour espacer les lavages (mais pas trop)

Le rythme auquel vous faite votre shampoing est partiellement défini par vos habitudes de lavage. Moins vous les espacez, et plus vos cheveux graisseront vite. C’est aussi simple que ça. Et s’il est vrai qu’espacer les lavages n’est pas simple surtout quand on sent que les cheveux en ont vraiment besoin, l’utilisation du shampoing sec peut vous permettre de gagner un à maximum deux jours de plus ! Mais attention, au-delà de ce délais ce produit s’avérera trop asséchant et irritant en plus du fait qu’il ne fera plus correctement son travail. Il sera donc temps de les laver au risque que ce soit contre-productif !

Éviter les sèches-cheveux trop chauds

Le sèche-cheveux trop chaud, c’est comme l’eau brûlante, ça assèche le cuir chevelu en désintégrant la barrière hydrolipidique et ça le fait donc surproduire du sébum. En même temps, notre peau n’est pas faite pour être soumise à des températures si hautes. Tant que faire se peut, privilégiez donc un rinçage à l’eau tiède (fraîche c’est encore mieux) et lorsque vous êtes chez vous, laissez vos cheveux sécher à l’air libre (ou l’air froid du sèche-cheveux). De cette façon, la barrière cutanée sera préservée et le cuir chevelu n’aura pas à produire du sébum en excès pour la rétablir.

Savoir quand consulter

Si vous n’avez pas toujours eu les cheveux gras et que ce phénomène est apparu du jour au lendemain sans que vous ne puissiez rien y faire, pensez à consulter un dermatologue. Dermite séborrhéique, eczéma, déséquilibre hormonal, allergies… Lui seul sera en mesure de pouvoir poser un diagnostic clair et fiable sur la problématique qui est la vôtre. Il pourra également vous donner un traitement adapté aux besoins spécifiques de votre cuir chevelu.

Crédits de l’image de une : @Juli Kosolapova.