Ces 5 coupes de cheveux sont les plus tendance de ce printemps-été 2022

Un vent de nouveauté souffle sur les tendances coiffure, et ça fait du bien ! Découvrez les coupes qui vont vous donner envie de changer de tête pour les beaux jours.

À la sortie de l’hiver, les cheveux ont souvent besoin d’un petit coup de pouce — et de ciseaux — pour retrouver leur vitalité. En plus de prévenir les fourches, ce « nettoyage de printemps » permet de retrouver du volume et de la brillance.

Après les tendances coloration, on vous propose de découvrir les cinq coupes de cheveux qui vont vous donner envie de prendre rendez-vous chez le coiffeur entre midi et deux.

La frange bottleneck

Tout droit revenue des années 1970, la frange « bottleneck » est une option intéressante pour toutes celles qui rêvent d’une frange mais qui ont peur de l’effet très graphique et strict de la frange classique. Grâce à un jeu de mèches qui encadrent délicatement le visage, elle adoucit les traits et se fond parfaitement à toutes les longueurs de cheveux.

La coupe mixie

Née de l’amour entre la coupe pixie et le mulet, la mixie est la coiffure courte tendance de ce printemps-été 2022. En fonction de la texture de ses cheveux, c’est une coupe facile à vivre et qui demande peu d’entretien : on peut laisser pousser la nuque autant qu’on le souhaite, et ne retoucher que les longueurs qui tombent sur le visage, environ toutes les six semaines

Le bob

Le bob est le petit frère edgy du carré court. En fonction de ses goûts et de la morphologie de son visage, il se porte juste en-dessous des oreilles ou vient caresser le haut du cou. La bonne nouvelle, c’est qu’il convient à tous les types des cheveux, des plus lisses aux plus bouclés et crépus.

Le big chop

Plus qu’une tendance, le big chop — qu’on pourrait traduire par « la grande coupe » en français – est un manifeste. Concrètement, il s’agit de couper ses cheveux bouclés, frisés ou crépus très courts pour pouvoir revenir au naturel. Les longueurs abîmées et dénaturées sont éliminées afin de faciliter la repousse et d’obtenir une chevelure rebondissante de santé.

En fonction de sa zone de confort et de l’état de ses cheveux, on peut conserver quelques centimètres ou se raser entièrement la tête.

La coupe shag

La coupe shag ou shaggy est une coupe très effilée qui concentre le volume sur le haut de la tête, notamment grâce à la présence d’une frange. Tendance dans les années 1980, elle a un petit je-ne-sais-quoi qui donne envie d’aller faire des pogos en festival ! Attention tout de même : elle demande un minimum d’épaisseur et de texture pour tomber parfaitement.

Crédits photo image de Une : @taylorlashae et @katherinepekala