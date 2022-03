Les tendances coloration de ce printemps-été 2022 donnent furieusement envie de changer de tête

Vous rêvez d’un peu de changement ? Voici les colorations que vous verrez partout les deux prochaines saisons.

Vos cheveux ont triste mine ? Et si c’était l’occasion idéale pour adopter l’une des tendances coloration de ce printemps-été 2022 ? Reflets discrets comme transformations radicales, vous trouverez forcément votre bonheur dans cet article qui sent bon l’ammoniaque (non).

Toutes les nuances de cuivre vont nous faire vibrer ce printemps-été 2022

Ce printemps-été, les cheveux vont voir rouge ! Brun, blond, châtain… toutes les bases peuvent profiter de l’effet soleil instantané des reflets cuivrés. Et ce ne sont pas Rihanna, Barbie Ferreira ou encore Gigi Hadid qui diront le contraire, les trois jeunes femmes ayant toutes récemment répondu à l’alerte rouge.

Le blond décoloré sera sur toutes les têtes ce printemps-été 2022

Avec le retour en grâce de l’esthétique des années 1990 et 2000, le blond peroxydé a encore de beaux jours devant lui. Qu’on l’aime froid comme la glace, beige ou légèrement doré, il sublime toutes les peaux, de la plus claire à la plus foncée, à condition de laisser faire un coloriste — et de ne pas lésiner sur les soins réparateurs et nuanceurs de couleur, dont fait partie le shampoing violet.

Le châtain méché effet cuir vieilli, la coloration luxueuse de 2022

Directement inspirée des reflets chauds et multi-tons du cuir vieilli — certains professionnels l’appellent même la coloration « Louis Vuitton » — cette tendance donne de la lumière et de la profondeur aux cheveux châtains. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle flatte toutes les carnations !

Le brun froid intense, la tendance coloration de 2022

Ce printemps-été encore, les brunes ne compteront pas pour des prunes ! Très tendance, le brun froid, presque bleuté, attrape la lumière et fait briller la chevelure de mille feux.

Le rose est de retour ce printemps-été 2022

De Madonna à Kaia Gerber en passant par Naomi Osaka et Ariel Winter, nombreuses sont les célébrités à avoir craqué pour le rose. Et on comprend pourquoi ! Pastel comme explosif, c’est la couleur « bonne humeur » par excellence. À moins d’avoir déjà une base blond clair, une décoloration sera nécessaire afin que le rose choisi puisse révéler toute sa profondeur.

Image en une : © chromatic_by_mc