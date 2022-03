Les 10 tendances nail-art que vous verrez partout ce printemps-été 2022

Aujourd’hui, la beauté n’a plus besoin de prendre la Fashion week comme prétexte pour faire rayonner ses tendances. Instagram et TikTok le font très bien ! Voici ce qui se fait de mieux pour le printemps-été en 10 tendances clés.

Vous vous demandez quel nail-art adopter pour pouvoir arborer une manucure ultra pointue à l’arrivée des beaux jours ? C’est simple, pensez couleur, pensez forme, pensez motifs et osez ! Vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour visualiser ? En voici, en voilà.

La manucure fleurie

Toutes vos envies champêtres vont pouvoir être comblées avec la manucure fleurie 2.0. Oui, là on ne parle pas de mettre des fleurs sur tous les doigts quitte à faire passer nos ongles pour un papier peint rétro, mais d’alterner avec une french colorée mixé avec de petits paquettes ici et là. Un joli équilibre qui fait toute la diff.

Le rose chromé

Si vous aimez l’effet nacré, vous allez adorer le rose chromé qui apporte beaucoup de subtilité à une manucure toute simple. En ce moment, on en voit absolument partout et franchement, si vous vous en tenez à un joli rose nude, ça peut vraiment être très élégant et discret.

Le deep blue

On vous avait déjà parlé du deep blue dans un précédent article. Cette couleur profonde, qui remplace dorénavant le noir, fait partie des nouveaux basiques qui vont avec à peu près tout. On l’aime parce que selon l’endroit où l’on se trouve, ses nuances peuvent se transformer et devenir violines ou prendre des airs marins. Bref, c’est une petite pépite.

Les mirror nails

Vous avez envie de voir votre reflet dans vos ongles tout en jouant sur les couleurs les plus folles de l’arc-en-ciel ? Découvrez les mirrors nails. Cette tendance qui pimpe vos mains n’a pas besoin de grand chose pour voir le jour, il vous suffit simplement d’appliquer une poudre chromée sur du vernis classique avec un petit pinceau éponge et vous voilà tunée !

Le combo art

Babyboomer, french manucure, torsades, aplats, chromes… Et si vous ne choisissiez pas entre toutes ces techniques et que vous en fassiez un mix and match ? C’est en tout cas ce que suggère la tendance du combo art qui devient de plus en plus populaire sur Instagram.

Les paillettes et confettis

Pas besoin que ce soit la fête pour adopter paillettes et confettis. Ces dernière s’invitent même dans notre quotidien pour que l’on puisse les admirer. Allez, si vous êtes timide, sachez que vous n’avez pas besoin d’en appliquer à tous les doigts, un seul sur chaque main suffit pour faire son petit effet.

Les breloques

Figurine d’Hello Kitty, petits sucres d’orges, jolis nœuds et cœurs à gogo… Les breloques s’invitent sur les ongles des plus pointues pour booster leur style. Alors oui, c’est très mignon et non, ce n’est pas pratique si ce sont les questions que vous étiez en train de vous poser.

Le jaune

Le jaune a envahi notre feed pour atterrir à la première place des couleurs tendance du printemps-été 2022. C’est léger, c’est mignon, c’est délicat et ça sent bon le printemps. Qui dirait non à ça ?

La French bicolore

Du rouge avec du orange, du bleu avec du vert, du violet avec du rose… Pourquoi se contenter d’une seule couleur de french quand on peut en avoir deux ?

La manucure holographique

Est-ce que vous avez déjà vu une manucure aussi esthétique ? Parce que nous non…

Et vous, quel nail-art vous allez adopter ce printemps ?

Crédits de l’image de une : @charcoal_clothing, @glossupparis.

À lire aussi : Voici à quelle fréquence vous devriez changer de rasoir