Cette superbe couleur de vernis est déjà une tendance 2022 et on n’est que le 7 janvier

Si la nuance Pantone Very Peri commence déjà à faire un carton, c’est une couleur plus sobre qui s’impose d’elle-même en ce début d’année 2022. Vous êtres prête pour le « Deep Blue » ? Parce que nous oui !

Après l’excentricité des couleurs néon ou encore l’aspect futuriste des manucures holographiques, c’est au tout d’une nuance de vernis plus sobre et plus minimaliste d’avoir la cote.

Cette dernière se nomme très simplement Deep Blue et s’apprête à devenir LE nouveau basique à adopter de la même façon que l’on peut choisir un bordeaux ou un nude. Profonde et semblable à du bleu marine, elle tire pourtant toute sa finesse de sa luminosité et ses détails légèrement violines…

Deep Blue is the new black

Plus originale et diverse qu’un noir opaque, le vernis Deep Blue offre une pluralité qui peut être appréciée par toutes les personnes aimant porter des nuances sombres. L’avantage de la couleur bleutée reste quand même qu’elle peut être arborer aussi bien en hiver qu’en été car sa luminosité est exceptionnelle. Elle rappelle d’ailleurs celle de la profondeur de l’eau éclairée par le soleil.

Nail art, french manucure, french reverse ou pose complète… Il y a de quoi faire avec le Deep Blue et vous allez bientôt pouvoir le découvrir.

Nos inspirations

Notre shopping Deep Blue

NLH009 – Award for Best Nails goes to…, OPI, 15€

Vernis 763 Rhythm, Chanel, 29,90€

Crédits de l’image de une : @harrietwestmoreland, @nailsbyjesette, @crownedandpolished.