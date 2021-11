On dit merci à Harry Styles qui a fait exploser les recherches de manucures « pour hommes »

La « male manicure » n’a jamais été aussi populaire, et on peut remercier Harry Styles — entre autres — de la démocratiser un peu plus chaque jour.

Il y a une dizaine de jours à peine, le chanteur britannique Harry Styles lançait Pleasing, sa marque de cosmétiques non genrés. Disponibles en pré-commande sur l’e-shop dédié, les produits sont partis comme des petits pains — certains sont même déjà en rupture de stock, laissant de nombreux fans dans le désespoir le plus total (article garanti sans exagérations) !

C’est notamment le cas des vernis à ongles, pièces phares de cette première collection de par leur look design, mais aussi grâce à l’attrait particulier du chanteur pour le produit. Eh oui, le vernis, Harry, il adore ça !

La manucure « pour hommes », une tendance forte pour 2022

Selon l’e-shop beauté LookFantastic, le lancement de Pleasing a entraîné un regain d’intérêt pour les manucures « pour hommes ». Depuis la publication des premières images promotionnelles, le détaillant a signalé une augmentation des recherches de « designs de manucures pour homme » à hauteur de 457%. Il y a également eu une hausse de 3 329% (!) de la recherche pour « nail art masculin facile ».

Une popularité qu’on doit au chanteur de Watermelon Sugar, mais pas seulement. En effet, si de plus en plus d’hommes (du moins sur les tapis rouges, n’est-ce pas Machine Gun Kelly et Lil Nas X) osent se vernir les ongles, la « male manicure » ne date pas d’hier : des artistes comme David Bowie, Keith Richards, Kurt Cobain ou Steven Tyler ont largement ouvert la voie.

En espérant que cette popularité croissante incitera plus d’hommes à essayer le vernis à ongles, et ainsi à continuer à briser les injonctions autour des produits de beauté et de la masculinité !

Crédits photos image de Une : Anna Elizabeth sur Unsplash