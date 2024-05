Cette couleur de mascara ultra tendance est celle qui agrandit le plus le regard 

Si le mascara noir reste indétronable car c’est un classique que l’on possède presque toutes dans notre trousse à maquillage, c’est une autre couleur qui a la réputation d’ouvrir le regard. Et sa nuance va vous surprendre.

Ces derniers mois, notamment avec l’arrivée de la tendance « clean girl », le mascara n’avait plus forcément la côte. On lui préférait un petit trait d’eyeliner discret ou encore un smokey eye irisé pour apporter de la lumière au regard. Mais une tendance change dorénavant la donne, en remettant ce produit au coeur de l’intérêt du public beauté. Non, on ne va pas vous parler du mascara marron, qui a pourtant un véritable supplément d’âme pour toutes les personnes souhaitant obtenir un résultat naturel, ni du mascara rouge qui avait le vent en poupe il y a quelques mois. Aujourd’hui, c’est le mascara Burgundy ou bordeaux en Français, qui a la côte. Et voici pourquoi.

https://www.tiktok.com/@naomimiz/video/7361869352473316641?q=burgundy mascara&t=1716216512458

Un mascara qui sublime la couleur naturelle des yeux

Vous ne vous attendiez pas à l’avènement du mascara bordeaux ? Rassurez-vous nous non plus ! Mais il faut bien avouer que cette nuance a tout pour nous séduire. Pas aussi originale et disruptive que le rouge mais un peu moins discrète que le marron… Elle est plutôt élégante et sublime la couleur des yeux sans alourdir le regard. Selon Veronica Pose, National Make-Up Artist chez Sephora, interrogée par le quotidien espagnol El País, cette nuance serait idéale pour les yeux verts. La raison est très simple d’après Veronica : « Cela s’explique car le vert et le bordeaux sont des couleurs opposées en colorimétrie ».

Résultat ? Elles se marient parfaitement l’une avec l’autre ! De son côté, le maquilleur David Francés, assure au même média que si le bordeaux est bien choisi, que sa nuance tire plus vers le marron que le rouge, dans ce cas, elle peut éclaircir toutes les couleurs de pupilles. Fascinant !

https://www.tiktok.com/@katie.org/video/7178273185476005163?q=burgundy mascara&t=1716216593003

Le mascara burgundy : la star des réseaux sociaux

Si autrefois on pouvait remarquer l’arrivée d’une tendance majeure dans la rue, c’est aujourd’hui sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok que tout se fait (et se défait). C’est évidemment le cas pour le mascara bordeaux, dont le nombre de vidéos explose ces dernières semaines. Rassemblant plus de 91 millions de vues sur TikTok, cette couleur de mascara fascine autant qu’elle fait réagir. Et c’est justement l’essence même d’une tendance : provoquer en nous quelque chose que ce soit positif ou négatif ! De votre côté, seriez-vous prête à passer le pas ?

https://www.tiktok.com/@skybeautygeek/video/7347783918558383365?q=burgundy mascara&t=1716216512458

