Le glazed blush est LA tendance beauté du printemps, voici comment la reproduire

Obtenir de l’éclat est parfois mission impossible. Mais une tendance beauté, celle du glazed blush s’apprête à tout changer. On vous explique comment l’adopter facilement.

Tous les experts étaient unanimes : le maquillage mat remplacera le make up glowy en 2024. Et si quelques personnes se sont prêtées au jeu, on peut dorénavant dire qu’il ne fait pas l’unanimité. Résultat : les marques de cosmétiques re mettent le paquet sur les formules légères qui favorisent l’éclat. Et de nouvelles tendances beauté voient le jour et l’une d’entre elles, la Glazed Blush, est particulièrement présente en ce moment.

Glazed blush : comment obtenir ce résultat ?

La tendance Glazed Blush vient d’une photo postée par la mannequin Mélissa Hurkman, ayant participé à un shooting beauté pour la marque Patrick Ta. Peau glowy, blush incandescent… Sa peau respire la santé. Evidemment, les internautes se sont demandés quel était son secret. Sa réponse : « Juste un peu de blush crème sur un blush poudre et un tout petit peu de baume éclat ». Une chimie qui peut en faire reculer plus d’une.

Et si ce résultat demande d’utiliser de nombreux produits, il existe aujourd’hui des formules nous permettant d’obtenir cet effet lumineux, presque comme si la peau avait été mouillée. Le blush Rare Beauty a réussi ce pari et renferme en son sein toute la pigmentation d’un blush et l’éclat d’un highlighter.

Si vous ne souhaitez pas investir dans une nouvelle formule, pas de panique ! Il est facile d’obtenir ce même résultat. Comment ? En mélangeant tout simplement votre blush liquide favori avec un highlighter liquide. Appliquez le tout sur vos pommettes avec un pinceau blush et vous obtiendrez l’effet glacé souhaité. Ne nous remerciez pas !

Shoppez votre glazed blush

