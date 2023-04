Cette tendance manucure aux reflets nacrés n’est pas là pour enfiler des perles

Avec leurs jolis reflets opalescents, les Pearl Nails sont la dernière lubie des fans de manucures minimalistes. Et ils pourraient bien tous nous attirer dans leurs filets !

Ce printemps, en plus des teintes néon et des nail-art fleuris, il va falloir compter sur une autre tendance plus discrète, mais qui fait aussi son petit effet, notamment auprès des adeptes de l’esthétique clean : les Pearl Nails, dont l’éclat nacré rappelle celui des colliers de perles de nos grands-mères.

Les Pearl Nails, la tendance manucure précieuse du printemps

Dans la lignée des Glazed Donut Nails et des Vanilla French Nails, les Pearl Nails ont tout de la manucure minimaliste idéale, les reflets opalescents en plus qui, en fonction des produits utilisés, peuvent afficher des nuances de bleu, de rose ou de violet.

En salon, les prothésistes ongulaires utilisent des poudres effet chrome pour obtenir la brillance nacrée des Pearl Nails, mais il est possible d’obtenir un résultat similaire à la maison en utilisant un vernis à ongles au rendu métallique ou irisé.

Nos inspirations de Pearl Nails

Le shopping de vernis à ongles aux reflets perlés

Vernis à ongles Super Lustrous teinte « Pure Pearl » de Revlon

Vernis à ongles teinte « Moon » de Manucurist

Vernis à ongles 1 Seconde teinte « Moon shine » de Bourjois

Vernis à ongles teinte « Kyoto Pearl » d’OPI

Vernis à ongles teinte « Star Dust » de Nailberry