Rasoir pour femme : à vous l’épilation douce et efficace avec notre sélection

Que les douillettes qui veulent enlever leurs poils se rassurent. Il peut arriver que l’expérience ne ressemble pas à une séance de torture à rallonge. Comment ce miracle est possible ? Grâce aux rasoirs pour femmes que nos expertes vous ont dénichés pour ce guide d’achat.

Dire adieu à ses poils, si on l’a décidé bien entendu, peut vite devenir une vraie galère. Entre la douleur, le temps perdu et le prix, il y a de quoi jeter l’éponge en un clin d’œil. Surtout quand on sait qu’il va falloir y repasser dans peu de temps. Heureusement, il existe une méthode rapide, douce et efficace. Son nom : le rasoir pour femme bien sûr. Qu’il soit manuel ou électrique, il est la solution idéale pour celles qui ne veulent pas perdre de temps ou qui ont un peu de mal (c’est le cas de le dire ) avec la douleur.

Wilkinson, Braun, Philips, les grands noms du rasage ont été réunis ici rien que pour vous. Le but : vous proposer un rasoir fiable et adapté à vos besoins. Il ne vous reste plus qu’une chose à faire, suivre le guide.

Le plus haut de gamme : le Philips Lady Shaver Serie 8000

Si votre résistance à la douleur est proche du négatif, ce rasoir pour femme est clairement fait pour vous. Avec l’accent mis sur le confort, le Philips Lady Shaver Serie 8000 s’adapte à toutes les zones du corps. Ses bords arrondis, qui rendent au passage le design vraiment sympa, sont faits pour que l’appareil glisse encore plus facilement sur la peau. Résultat, pas de rougeurs ni d’irritations après utilisation, d’après l’avis des acheteuses. Et ça, on adore ! Sa grille à double lame permet de s’en servir dans les deux sens et de bien suivre les courbes du corps. Sous l’eau de la douche ou du bain comme sur la peau sèche, vous pouvez l’utiliser 40 minutes sans le fil de chargement. Vous devriez avoir tout fini d’ici là, même si vous êtes restée en mode chaleur pour l’hiver quelques semaines !

Attention par contre, comme avec un épilateur, vous devez repasser plusieurs fois sur la zone pour bien raser tous les poils, pas très surprenant. En plus du Philips Lady Shaver Serie 8000, un épilateur visage fait pour les femmes est inclus. Lèvre supérieure, menton, milieu des sourcils, tout y passe ! Un miroir de poche lumineux vous assure aussi de ne pas rater un seul poil. Ce rasoir pour femme enlève donc votre pilosité plus en délicatesse que le Braun Silk-épil 5 Lady Shaver. Pour celles qui peuvent mettre le prix dans un rasage efficace et doux pensé pour tout type de peau, le Philips Lady Shaver Serie 8000 vous tend les bras.

Le meilleur rapport qualité prix : le Braun Silk-épil 5 Lady Shaver

Se raser tout en prenant soin de sa peau, c’est un peu comme Kylie Jenner et Timothée Chalamet en couple, on ne les voit pas vraiment bien ensemble. Et pourtant, ça fonctionne ! C’est la promesse qu’offre en tout cas le Braun Silk-épil 5 Lady Shaver. Avec ses bouts arrondis et sa grille, le rasoir électrique suit les formes du corps tout en douceur. Il dispose également d’un accessoire tondeuse fait spécialement pour les zones sensibles comme le maillot. A la clé, moins de poils incarnés aussi appelés cauchemars du rasage. Conçu à partir de la technologie Wet and Dry, il fonctionne aussi bien sur une peau mouillée que sèche. Il faut par contre là aussi s’y reprendre à plusieurs fois pour enlever tous les poils, alors soyez un peu patiente !

Mais alors comment la peau est préservée ? Eh bien grâce à l’accessoire exfoliant à clipser sur la tête du rasoir. Il va agir sur votre épiderme tout en enlevant les poils. Si seulement tous les appareils pouvaient faire ça ! Côté design, le modèle dit au revoir au blanc classique pour des couleurs pastels bleu et violet. Un détail fashion qui fait la différence dans une salle de bain ! En réalité, le plus gros point négatif de ce rasoir pour femme, c’est son fonctionnement à piles pas vraiment économique. Un choix étonnant à l’heure où à peu près tout se recharge par batterie. Il n’empêche que cet appareil est plus soucieux du bien-être de la peau que le Mylily. Pour celles qui veulent un produit de qualité sans se ruiner, le Braun Silk-épil 5 Lady Shaver est le meilleur choix.

Le moins cher : le Wilkinson Sword Intuition Sensitive Care

Qui a dit que les rasoirs électriques pour femme étaient moins efficaces que les modèles manuels ? Certainement pas nous. Et si vous le pensez, le Wilkinson Sword Intuition Sensitive Care va vous prouver le contraire. Équipé d’une tête pivotante, il suit les lignes du corps et atteint les zones difficiles d’accès pour un rasage complet. Ses quatre lames éliminent de leur côté la pilosité en seulement un ou deux passages. Mais ce n’est pas tout.

Oubliez vos crèmes rasantes et autres produits. L’appareil dispose d’un savon à l’aloé vera et à la vitamine E intégré. Lorsque vous rasez, il se transforme en mousse pour vous apporter la douceur dont vous avez besoin. Et ce tout en hydratant la peau. Ne nous remerciez pas pour les économies ! Par rapport à un rasoir manuel classique, le modèle est par contre imposant et pas forcément des plus faciles à tenir en main d’après les utilisatrices. C’est sûr que son allure façon cône de glace ne passe pas inaperçu. Les amatrices d’originalité vont en revanche l’adorer. Il est ainsi doté de fonctionnalités que n’a pas le Mylily. Pour celles qui adorent les rasoirs optimisés et à petit prix, il n’y a pas à chercher plus loin. À vous le Wilkinson Sword Intuition Sensitive Care !

Le plus écologique : le rasoir Mylily

On le sait, consommer moins et de façon bien plus durable est un défi à relever au quotidien. Et opter pour un rasoir écologique Mylily est un pas de plus dans le bon sens. L’appareil s’imagine dans un cuivre de qualité supérieure et peut se réutiliser à l’infini. Son côté métallisé rose gold lui donne d’ailleurs une allure super chic. Comme quoi, le prix ne veut parfois rien dire. Surtout au vu des économies que vous allez faire. Parce que la seule chose que vous avez à changer sur ce rasoir de sûreté, ce sont les lames en acier inoxydable. C’est votre compte qui vous dit merci !

Tranchantes, elles ne font pas de cadeaux aux poils, y compris les plus robustes. Et comme il suffit souvent d’un seul passage sur la même zone, vous évitez les coupures. Une fois la session terminée, n’oubliez pas de le laver pour la prochaine utilisation. Le modèle est ainsi plus respectueux de l’environnement que le Wilkinson Sword Intuition Sensitive Care. Pour celles qui veulent faire un geste pour la planète et leur porte-monnaie sans devoir fermer les yeux sur la qualité, le rasoir Mylily vous attend.

Toutes les questions que vous vous posez sur les rasoirs pour femme

Comment utilise-t-on un rasoir pour femme ?

Plus que vous apprendre à l’utiliser, nous allons vous donner les clés pour BIEN vous en servir. Si vous voulez éliminer un maximum de poils sans abîmer votre peau, il y a quelques règles à respecter. Rasez-vous sous l’eau si le modèle le permet ou avec une crème rasante. La lame glissera plus facilement et vous aurez donc moins de rougeurs, coupures et irritations. Pour plus d’efficacité, il est conseillé de positionner l’appareil dans le sens contraire à celui de la repousse. Les poils vont logiquement s’arracher plus facilement. Et maintenant, lancez-vous !

Quel est le meilleur rasoir pour femme ?

Tout dépend de vos besoins, de votre type de peau et de votre budget. Les peaux sensibles qui ont la possibilité d’investir dans leur bien-être peuvent aller les yeux fermés vers le Philips Lady Shaver Serie 8000. Moins cher mais très fiable aussi, le Braun Silk-épil 5 a pour gros atout son accessoire exfoliant. Si vous voulez faire des économies sur la mousse de rasage, adoptez le Wilkinson Sword Intuition Sensitive Care. Et faites un choix bon pour la planète et pour votre corps avec le rasoir durable Mylily.

Quel rasoir adopter pour les parties intimes des femmes/maillot ?

Sujet sensible dans tous les sens du terme ! Avec comme mot d’ordre la douceur, le Philips Lady Shaver Serie 8000 ne devrait pas irriter vos parties intimes. La marque le présente d’ailleurs comme un modèle conçu pour l’ensemble du corps. Autre option de choix, le Braun Silk-épil 5 Lady Shaver est muni d’un accessoire tondeuse fait pour les zones sensibles justement. Il limite en effet les risques de développer des poils incarnés, la bête noire du maillot. Alors à vous de choisir !

Quel rasoir pour peau sensible chez les femmes ?

Si vous avez lu notre guide, vous avez déjà la réponse. Et si ce n’est pas le cas, on est sympa, on vous donne des éléments de réponse ici. Mais pour tout savoir, c’est plus haut ! Le modèle de cette sélection le plus adapté à ce type de peau est le Philips Lady Shaver Serie 8000. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il a été imaginé pour ça. Ses bords arrondis, sa double lame et ses différents accessoires ont pour objectif principal de faire glisser le rasoir plus facilement, et donc de prendre soin de votre peau. Vous pouvez en plus de ça l’exfolier et éviter les poils incarnés. Que demander de plus ?

Quand changer de lame de rasoir ?

Encore une fois, c’est assez difficile à définir. Le chiffre varie en fonction de la fréquence et de la zone de rasage. On peut considérer que, si vous vous rasez quotidiennement, elle doit être changée tous les 7 jours pour un modèle manuel classique. Vous pouvez même descendre à 5 jours si vous l’utilisez aussi pour le visage. Pourquoi ? Parce que si vous vous coupez sur une zone où il y a un bouton, des bactéries peuvent attaquer la lame. Et on vous laisse imaginer la suite si vous vous en servez ailleurs.

Concernant les rasoirs électriques, la lame peut être changée sans problème tous les deux ans si elle est bien entretenue. Par contre, passez à une autre dès qu’elle est abîmée. De manière générale, lorsqu’une lame est rêche, vous fait mal en passant sur les poils ou entraîne plus d’irritations que d’habitude, il est temps de l’abandonner.

Qu’est-ce qu’un rasoir de sûreté/rasoir de sécurité ?

Son nom parle de lui-même. Il s’agit d’un appareil avec une seule lame interchangeable en acier. Une protection autour de la lame diminue vraiment fortement la possibilité de se couper. Logique quand on sait que la lame ne dépasse en général que d’1 mm.

Quelle est la différence entre un rasoir électrique et un modèle manuel ?

Bon vous avez bien sûr saisi la différence simplement en lisant la question. Mais plus concrètement, quand un rasoir manuel est usé, il faut, soit changer tout l’appareil pour les jetables, soit seulement les lames. Et vous vous rasez bien sûr seule avec votre main, comme son nom l’indique. De son côté, aucune partie ne doit être remplacée sur le rasoir électrique. Au bout de 2 ans, vous pouvez changer la lame qui sera bien usée, mais c’est tout. L’élimination de la pilosité se fait en plus en appuyant sur un bouton et en guidant simplement le joujou. À noter qu’ils coûtent forcément plus chers à l’achat mais qu’ils ne demandent aucun coût supplémentaire pendant très longtemps. Électrique ou manuel, c’est donc une question de goût et de besoins.

Est-ce qu’il y a un rasoir pour les jambes des femmes ?

Vous avez de la chance, l’ensemble des modèles de cette sélection peuvent être employés pour raser vos gambettes.

Comment faire fonctionner un rasoir rechargeable ?

Déjà, on peut oublier cette question pour les rasoirs manuels. Chez les deux survivants, le Philips Lady Shaver Serie 8000 a sa propre batterie. Le modèle est rechargeable sur une prise standard en 1 h d’après la marque. Vous pouvez ensuite profiter d’une autonomie de 40 min. Carton jaune par contre chez le Braun Silk-épil 5 Lady Shaver qui fonctionne avec des piles. C’est le vrai gros défaut, assez étonnant d’ailleurs, de cet appareil. Un budget pile est donc à prévoir.

