Lundi de Pentecôte 2024 : allez-vous devoir travailler pendant que tout le monde se la coule douce ? 

Cette année encore, vous ne comprenez rien à cette histoire de lundi de Pentecôte ? Est-il férié ? Allez-vous devoir travailler pour la Journée de solidarité ? On vous explique tout.

Le mois de mai 2024 a beau être généreux en matière de jours fériés, vous n’aurez peut-être pas l’occasion de partir en week-end prolongé le 20 mai prochain, lundi de la Pentecôte.

La raison ? La Journée de solidarité. Mise en place depuis 2004 par le gouvernement pour financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la Journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire que les salarié.es doivent effectuer et ce, sans être rémunéré.s davantage. Les employeurs, de leur côté, doivent payer une contribution financière équivalente à 0,3 % de la masse salariale brute.

La Journée de solidarité tombe-t-elle toujours le lundi de Pentecôte ?

Non, plus maintenant. Depuis la loi Leonetti de 2008, c’est désormais aux entreprises de décider quand la journée de solidarité sera effectuée. Certaines laissent même le choix, via un accord au sein de l’entreprise (ou à défaut un accord collectif à leurs employé.es) de décider quel jour férié leur convient le mieux pour effectuer cette Journée de solidarité. À deux exceptions : le 1er mai, Journée internationale des droits des travailleurs, qui ne peut être travaillée, et les dimanches.

Journée de solidarité, comment ça marche ?

La Journée de solidarité équivaut, pour tous.tes les salarié.es à temps complet, à 7 heures de travail sans rémunération. Pour celles et ceux travaillant à temps partiel, la Journée de solidarité s’effectue au prorata de la durée du travail contractuel.

Bon à savoir : si la Journée de solidarité est maintenue le lundi de Pentecôte, ou qu’elle est décalée à un autre jour férié, les salariés et stagiaires de moins de 18 ans ne sont pas tenus de travailler.

Que faire si on ne veut pas travailler le lundi de Pentecôte ?

Les parents le savent bien : eux doivent travailler, mais écoles et crèches sont fermées le lundi de Pentecôte. En accord avec leur employeur, ils peuvent alors poser une journée de congé ou une RTT pour rester auprès de leur famille.

Qu’est-ce qui est ouvert ? Qu’est-ce qui est fermé ?

Comme dit plus haut, les établissements scolaires et les crèches resteront portes closes, tout comme les bureaux de Poste, les services municipaux, les permanences de la CAF et de la Sécurité sociale, France Travail, les centres des impôts, les bibliothèques. Mais aussi les cabinets de médecins et les pharmacies, à l’exception des médecins et pharmacies de garde.

En revanche, les supermarchés, grands magasins, piscines et musées nationaux devraient rester ouverts. Quant aux transports en commun, ils fonctionnent en service réduit, comme c’est le cas lors des jours fériés.

