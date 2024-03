Parcours de femme – À 28 ans, Alexandra Puchnaty est directrice artistique indépendante avec déjà une solide expérience derrière elle. Elle nous raconte son parcours, de son premier concours créatif gagné à son passage en agence, puis sa nouvelle vie de freelance.

Chaque année l’agence Mlle Pitch organise les Mlle Pitch awards, un concours ouvert à tous les créatifs où chacun peut imaginer une campagne d’affichage et/ou digitale, un film, une campagne 360° ou un spot radio répondant au brief d’une association. Le gagnant voit sa campagne affichée partout en France, son film diffusé sur les chaînes France Tv ou au cinéma et son spot émis par Radio France.

Madmoizelle est partenaire de la 4ème édition des Mlle Pitch Awards.

C’est une chance unique qui lui est donnée, et une visibilité exceptionnelle pour l’ONG partenaire. Nous avons rencontré Alexandra Puchnaty, lauréate en 2019. Elle nous raconte le prix, et son expérience dans le milieu, parfois un brin fantasmé, de la pub.

Madmoizelle. Parlez-nous du prix que vous avez remporté avec votre campagne Larmes d’enfant pour le Secours Populaire.

Alexandra Puchnaty : J’étais encore étudiante à ce moment-là, avec Edouard Delcourt, mon concepteur rédacteur, on a eu envie de postuler à ce prix qui nous permettait à la fois de montrer de quoi on était capable et d’aider une association qui nous tenait à cœur. Cela a été une immense fierté de remporter le prix du jury, notre campagne larmes d’enfants pour le Secours Populaire a bénéficié d’une immense exposition. On ne pouvait pas rêver mieux.

Comment s’est passé la suite ?

Alexandra Puchnaty : Honnêtement, ça a été un énorme tremplin et je ne remercierai jamais assez Magali Faget de Mlle Pitch. Quand on a commencé à chercher du travail, les gens connaissaient cette campagne. J’ai été embauchée avec Edouard à un premier poste de DA junior en agence de pub, chez Fred et Farid à Paris où j’ai travaillé pendant 3 ans. Je retiens que du positif de cette expérience. Séverine Autret et Olivier Lefebvre, respectivement co-présidente et président de Fred et Farid, nous ont fait confiance et nous ont confié des clients prestigieux. J’ai énormément appris à leur côté.

On dit que le milieu de la pub n’est pas tendre, encore plus quand on est une femme, est-ce que c’est toujours le cas ?

Alexandra Puchnaty : C’est vrai que ce milieu n’a pas forcément bonne presse. Pour ma part, j’ai vécu une expérience très enrichissante en agence, je n’ai jamais souffert du fait d’être une femme, je ne me suis jamais sentie pas écoutée ou dévalorisée. Les choses bougent depuis quelques années, les gens parlent, alertent sur certaines pratiques.

Et puis finalement, vous avez décidé de vous lancer en freelance, pourquoi ce changement de cap ?

Alexandra Puchnaty : J’ai 27 ans et je sens que j’ai besoin d’autre chose, je termine mon expérience chez Fred et Farid avec une campagne incroyable pour Delsey Paris. Je me dis alors que c’est le bon moment pour me renouveler et me lancer de nouveaux défis. C’est très déstabilisant car, en faisant ce choix, je quitte Edouard, mon binôme avec qui je travaille depuis toujours, mais j’ai envie de sortir de ma zone de confort. Mon idée, c’est d’aller vers des plus petites structures dont les valeurs me correspondent. Par exemple, en ce moment, j’accompagne une petite marque de vêtements unisexe responsable. C’est très enthousiasmant. Mais j’avoue que si le côté solo me plaît pour plein de raisons, le collectif me manque aussi un peu. Quand on est seule, on a tendance à sans cesse se remettre en question, il faut apprendre à se faire confiance.

Participez aux Mlle Pitch Awards & Co Les Mlle Pitch Awards & Co reviennent pour une quatrième édition. Depuis 4 ans, l’agence Mlle Pitch propose un concours de publicité ouvert à tous les jeunes créatifs, free lance, étudiants ou professionnels en agence. Mlle Pitch met en lumière une ONG différente tous les ans pour lui offrir, grâce à ce concours et le talent des candidats, une campagne publicitaire d’envergure nationale . Cette année, c’est l’association Aides qui est mise a l’honneur. Depuis 1984, elle lutte contre le VIH ainsi que les hépatites virales. Dans son brief, Aides revient sur ses enjeux, sa démarche, sa communication. À travers cette nouvelle campagne, l’association souhaite mobiliser le grand public a rejoindre les bénévoles et devenir, à leurs tours, militant.e.s pour la lutte contre le sida.



Pour avoir une chance de voir votre campagne Aides dans toute la France, rien de plus simple ! Il vous suffit de vous rendre sur le site de Mlle Pitch, répondre à un formulaire et y joindre vos créations au formats zip. Alors si ce concours vous intéresse, à vos cerveaux ! Solo ou en équipe vous avez désormais jusqu’au 7 avril pour vous inscrire. S’inscrire au Mlle Pitch Awards & Co

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.