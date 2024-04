Télétravail : vous pouvez déduire des frais de vos impôts (et les sommes ne sont pas négligeables)

Si vous avez été en télétravail quelques jours par mois, par semaine, ou la totalité du temps en 2023, vous pouvez déduire certaines sommes de votre déclaration d’impôts de 2024.

Le télétravail s’est réellement démocratisé depuis la crise du Covid. Les entreprises, même les plus réticentes, ont dû s’adapter et accepter que leurs employés travaillent depuis leur domicile. Si depuis la fin de la crise, certaines entreprises ont voulu faire marche arrière et ont demandé à leurs employés de revenir sur site, certaines continuent à accorder quelques jours par mois à celles et ceux qu’elles ont engagés. Mais alors, est-ce que les frais induits par le télétravail peuvent être déduits des impôts ?

Les frais de télétravail à déclarer dans votre prochaine déclaration d’impôts

Pour celles et ceux qui télétravaillent, sachez que si vous n’avez pas perçu, de la part de votre employeur, une allocation, sous forme de remboursement ou de prime forfaitaire, permettant de couvrir une partie de vos frais, vous pouvez alors les déduire lors de votre déclaration d’impôts. Ces frais concernent une participation à votre abonnement internet, votre facture d’électricité, de chauffage, d’achat de cartouches d’encre, etc. Si vous avez perçu cette allocation, Impots.gouv précise que « l’allocation versée par votre employeur est exonérée d’impôt sur le revenu. Vous ne devez pas la déclarer.«

Si vous avez opté pour la déclaration des frais réels et que vous n’avez rien perçu de votre employeur, vous pouvez déclarer 2,6 euros par jour, soit 57,20 euros par mois, quand on comprend 22 jours de télétravail. Mais vous avez la possibilité aussi de déclarer le montant exact des frais liés au télétravail, si vous pouvez les justifier précisément. Ces sommes sont à reporter dans les cases 1AK à 1DK dans la rubrique « Traitements et salaires », lors de l’étape 3 de la déclaration en ligne.

Enfin, si vous décidez de ne pas opter pour la déclaration de frais réels, vous pouvez, à la place, bénéficier d’un abattement de 10 % qui sera automatiquement calculé par les impôts sur les montants que vous déclarez en traitements et salaires. Mais comme pour la déclaration des frais réels, vous êtes dans l’obligation de pouvoir justifier vos jours de télétravail.

Pour votre déclaration 2024 des revenus 2023, vous avez jusqu’au 23 mai, 30 mai ou 6 juin 2024, selon votre lieu de résidence.

