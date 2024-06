Cette habitude au travail peut nuire à votre réputation professionnelle

Selon une récente étude, se plaindre du stress auprès de ses collègues peut nuire à sa réputation professionnelle.

Une habitude qui aurait des effets néfaste. Parfois, lorsque votre charge de travail est exigeante, se plaindre des difficultés et du stress engendré auprès de ses collègues n’est peut-être pas une bonne idée. Cela pourrait même nuire à votre réputation professionnelle.

Ce sont les conclusions d’une récente étude publiée dans Personnel Psychology, menée par Jessica Rodell, chercheuse au Terry College of Business de l’Université de Géorgie, effectuée du 360 personnes. Selon elle, les « vantards du stress », soit les personnes qui expriment leur stress au travail sont considérées comme moins compétentes et moins sympathiques par leurs collègues.

Les « vantards du stress » jugés moins chaleureux que leurs autres collègues

Les participants à l’étude ont été invités à lire différents scénarios concernant un collègue fictif qui revient d’une réunion de travail. Parmi eux, l’un met en évidence celui d’un « vantard du stress ». Ce collègue se plaint que la conférence n’était « qu’une chose de plus dans son agenda plein. Vous n’avez aucune idée du stress que je subis ». Ce dernier est jugé nettement moins chaleureux et compétent qu’un autre employé qui estime que la réunion était « bien mais stressante ».

Car selon Jessica Rodell, « le fait d’en parler aussi ouvertement et explicitement diminue la sympathie. Nous valorisons l’humilité et la relation avec les autres, et le fait de nous vanter nous fait moins aimer les gens ».

Un stress qui se communique à ses collègues

Ce comportement peut avoir des conséquences négatives à long terme : les participants ont déclaré qu’ils seraient moins enclins à aider un « vantard du stress » en cas de difficulté. La clé ? Exprimer son stress, oui, mais de la bonne manière.

Et si vous travaillez avec un « vantard du stress », vous devez être vigilant quant à la protection de votre concentration. Car se vanter du stress a un « effet de contagion » sur le lieu de travail, car peut influer sur plusieurs collègues, et diminuer l’énergie d’une équipe.

« Si vous êtes déjà stressé et que votre collègue commence à s’exprimer sur son stress, vous n’avez peut-être pas la capacité émotionnelle de l’entendre. Vous pouvez donc vous sentir frustré et irrité envers le vantard du stress qui ajoute plus à votre assiette émotionnelle » Jessica Rodell

